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Ипотека в Хлынове

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

5 ипотечных кредитов
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
7% до 1 600 000 ₽ 15 лет 10%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 10,5% до 15 000 000 ₽ 30 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 9,9% до 15 000 000 ₽ 30 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 10,5% до 15 000 000 ₽ 30 лет -
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 11% до 10 000 000 ₽ 30 лет -
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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