Вход

Кредитные карты Хлынов

изменить банк

2 кредитные карты

Mastercard Standard — Хлынов
Кредитная
Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 19,9% до 20 000 до 61 дня справка 2-НДФЛ
MasterCard World — Хлынов
Кредитная World
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 16,9% до 300 000 до 61 дня не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
10 956

Похожие продукты других банков: Евроальянс, Стройлесбанк, Аверс.