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Дебетовые карты в Хлынове

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Хлынове. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

6 дебетовых карт

Mastercard Standard — Хлынов
Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 3% 0 нет нет
Mastercard World «Cash Back» — Хлынов
Дебетовая World
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 3% 150 - 1 230 есть нет
Мир — Хлынов
Дебетовая Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 3% 0 нет нет
Мир «Мир Привилегия» — Хлынов
Дебетовая Мир Привилегия
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 3% 150 - 1 230 есть нет
Мир «Мир Привилегия» — Хлынов
Моя пенсия Мир Привилегия
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5,5% 0 есть нет
Mastercard World «Премиальная карта» — Хлынов
Премиальная
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 6 000 есть нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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