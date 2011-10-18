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Дебетовые карты в банке «Оренбург»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Оренбург». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

8 дебетовых карт

MasterCard Standard — Оренбург
Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 450 нет нет
MasterCard Gold — Оренбург
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 140 нет нет
Мир — Оренбург
Дебетовая Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Мир Премиальная — Оренбург
Дебетовая Мир Премиальная
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 140 нет нет
MasterCard Gold — Оренбург
Доходная
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 2 388 есть нет
Мир — Оренбург
Пенсионная
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5% 0 нет нет
MasterCard Standard — Оренбург
Универсальная
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 1 200 нет нет
MasterCard Gold — Оренбург
Универсальная Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 2 400 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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