Оценка: Проверяется
Дебетовые карты в Московском Кредитном Банкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Московском Кредитном Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
14 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 1%
|850
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|17
|нет
|нет
|евро
|нет
|17
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 1%
|50 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|1 000
|нет
|нет
|евро
|нет
|1 000
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 1%
|3 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|60
|нет
|нет
|евро
|нет
|60
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|6%
|2 600
|нет
|
|доллар США
|нет
|39
|нет
|
|евро
|нет
|34
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 1%
|50 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|1 000
|нет
|нет
|евро
|нет
|1 000
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 1%
|5 500
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|110
|нет
|нет
|евро
|нет
|110
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|6%
|2 600
|нет
|
|доллар США
|нет
|39
|нет
|
|евро
|нет
|34
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 7%
|0
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 1%
|1 200
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|24
|нет
|нет
|евро
|нет
|24
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|5%
|999
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|6%
|1 800
|нет
|
|доллар США
|нет
|27
|нет
|
|евро
|нет
|24
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|6%
|1 800
|нет
|
|доллар США
|нет
|27
|нет
|
|евро
|нет
|24
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|7%
|0
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 6,5%
|50 000
|нет
|
|доллар США
|до 1%
|807
|нет
|
|евро
|до 0,5%
|683
|нет
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Московского Кредитного Банка
Оценка: 5 Проверяется
Добрый день! Очень хотелось отметить работу менеджеров офиса в г. Липецк. Вчера обратилась за консультацией и была приятно удивлена таким замечательным качеством обслуживания, а... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
В связи с окончанием в январе 2019 года инвестиционноговклада страхование жизни (АльфаСтрахование-Жизнь) я планировал открыть новый
банковский вклад.Около метро «... Весь отзыв
банковский вклад.Около метро «... Весь отзыв
31 954
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