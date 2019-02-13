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Дебетовые карты в Московском Кредитном Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Московском Кредитном Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

14 дебетовых карт

Mastercard Standard — Московский Кредитный Банк
Дебетовая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 1% 850 нет нет
доллар США нет 17 нет нет
евро нет 17 нет нет
MasterCard Black Edition — Московский Кредитный Банк
Дебетовая Black Edition
Mastercard World Black Edition
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 1% 50 000 нет нет
доллар США нет 1 000 нет нет
евро нет 1 000 нет нет
Мир — Московский Кредитный Банк
Дебетовая Gold
Visa Gold , Mastercard Gold , Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 1% 3 000 нет нет
доллар США нет 60 нет нет
евро нет 60 нет нет
Мир — Московский Кредитный Банк
Дебетовая Gold (пакет Онлайн)
Visa Gold , Mastercard Gold , Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 6% 2 600 нет
  • благотворительность
  • другое
доллар США нет 39 нет
  • благотворительность
  • другое
евро нет 34 нет
  • благотворительность
  • другое
Visa Infinite — Московский Кредитный Банк
Дебетовая Infinite
Visa Infinite
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 1% 50 000 нет нет
доллар США нет 1 000 нет нет
евро нет 1 000 нет нет
Visa Platinum — Московский Кредитный Банк
Дебетовая Platinum
Visa Platinum , Mastercard Platinum , Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 1% 5 500 нет нет
доллар США нет 110 нет нет
евро нет 110 нет нет
Visa Platinum — Московский Кредитный Банк
Дебетовая Platinum (пакет Онлайн)
Visa Platinum , Mastercard Platinum , Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 6% 2 600 нет
  • благотворительность
  • другое
доллар США нет 39 нет
  • благотворительность
  • другое
евро нет 34 нет
  • благотворительность
  • другое
Мир — Московский Кредитный Банк
Золотая Мир (для зачисления бюджетных средств)
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7% 0 нет
  • другое
  • благотворительность
С индивидуальным дизайном
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 1% 1 200 нет нет
доллар США нет 24 нет нет
евро нет 24 нет нет
Мир «BP Club» — Московский Кредитный Банк
ВР CLUB
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 999 нет
  • заправки
Мир — Московский Кредитный Банк
Дебетовая Gold (пакет Почетный клиент)
Visa Gold , Mastercard Gold , Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 6% 1 800 нет
  • благотворительность
  • другое
доллар США нет 27 нет
  • благотворительность
  • другое
евро нет 24 нет
  • благотворительность
  • другое
Visa Platinum — Московский Кредитный Банк
Дебетовая Platinum (пакет Почетный клиент)
Visa Platinum , Mastercard Platinum , Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 6% 1 800 нет
  • другое
  • благотворительность
доллар США нет 27 нет
  • другое
  • благотворительность
евро нет 24 нет
  • другое
  • благотворительность
Мир «Мудрость» — Московский Кредитный Банк
Мудрость
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 7% 0 нет
  • благотворительность
  • другое
MasterCard Black Edition — Московский Кредитный Банк
Премиальная
Visa Infinite , Mastercard World Black Edition
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6,5% 50 000 нет
  • другое
  • благотворительность
доллар США до 1% 807 нет
  • другое
  • благотворительность
евро до 0,5% 683 нет
  • другое
  • благотворительность
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Московского Кредитного Банка

Оценка: 5 Проверяется
Давно являюсь клиентом этого  банка. Некоторое время назад зашел в офис на станции метро "Семёновская" , что бы внести  сумму для частично досрочного погашения по ... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Добрый день! Очень хотелось отметить работу менеджеров офиса в г. Липецк. Вчера обратилась за консультацией и была приятно удивлена таким замечательным качеством обслуживания, а... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
В связи с окончанием в январе 2019 года инвестиционноговклада страхование жизни (АльфаСтрахование-Жизнь) я планировал открыть новый
банковский вклад.Около метро «... Весь отзыв
Все отзывы
31 954

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