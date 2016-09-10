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Дебетовые карты в Белгородсоцбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Белгородсоцбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

3 дебетовые карты

Дебетовая
Mastercard Mass
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 500 нет нет
доллар США нет 10 нет нет
евро нет 10 нет нет
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 500 нет нет
доллар США нет 50 нет нет
евро нет 50 нет нет
Дебетовая Platinum
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 6 000 нет нет
доллар США нет 100 нет нет
евро нет 100 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Белгородсоцбанка

Оценка: 5 Не засчитана
Впервые получал перевод через систему Золотая Корона. Обратился в "Белгородсоцбанк". Операционистка (ФИО, к сожалению, не записал) обслужила очень быстро и вежливо, разъяснила... Весь отзыв
Все отзывы
2 929

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