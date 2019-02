Справка Banki.ru

Банк был учрежден в октябре 1990 года на базе Белгородского областного управления Жилсоцбанка СССР. Наименование с момента основания не менялось. Является опорным банком в домашнем регионе. С декабря 2004 года входит в систему страхования вкладов. В феврале 2011 года у банка была аннулирована лицензия профучастника на осуществление дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.

На текущий момент пакетом в 63,48% акций кредитной организации владеет Федор Клюка*, 26,35% контролирует семья Незнамовых — Николай и его супруга Валентина (7,9% через ООО «Мега-Ват»), еще 9,16% принадлежит внуку Федора Клюки Александру Жукову. Оставшаяся часть (1,59%) приходится на акционеров-миноритариев.

Головной офис банка расположен в Белгороде, сеть продаж сосредоточена в Белгородской области и представлена филиалом в Старом Осколе и тремя дополнительными офисами. Также банк располагает 13 собственными банкоматами. Среднесписочная численность персонала на 1 октября 2017 года — 241 человек (на 1 января 2017 года — 245 человек).

Банк обслуживает порядка 49 тыс. клиентов — юридических и физических лиц. В число клиентов и партнеров кредитной организации в различные периоды входили ООО «Мега-Ват», ООО «Оскольский бекон», ЗАО «Архипелаг», ООО «ЮТС», предприятия некоммерческой ассоциации «ПромАгро» Федора Клюки, ООО «Техно-Лизинг», ООО «Северный квартал», ОАО «ОЗММ», ООО «Столыпин», ОАО «Оскольский завод металлургического машиностроения» и др.

Корпоративным клиентам предлагается стандартный набор услуг и продуктов: РКО, кредитование, предоставление банковских гарантий, аренда индивидуальных банковских ячеек, брокерские услуги, депозитарное обслуживание, система электронных расчетов «Клиент — Банк» и пр.

Физическим лицам, помимо линейки вкладов, предлагаются пластиковые карты MasterCard International и «Мир», денежные переводы (Contact, Western Union и «Золотая Корона») и платежи (в том числе за технический осмотр и регистрацию транспортных средств), сейфовые ячейки, кредитование.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 0,8% (или 59,1 млн рублей), составив 7,6 млрд рублей на 01.03.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей прочих активов и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 56% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 55,7% до 56%, при этом их номинальный объем сократился на 13,7 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 21,6% до 20,6%, при этом их номинальный объем сократился на 87,1 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 1,2 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 0,3% (или 2,9 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 15,7% и 84,3% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 24,8% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 40,3% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 89,2% и 10,8% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля увеличилась c 40,1% до 40,3%, при этом их номинальный объем сократился на 10,6 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг не изменилась (20,5%), при этом их номинальный объем сократился на 9,9 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 26% до 28,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 168 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 9,1% до 8,1%, при этом их номинальный объем сократился на 84 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 3,3% до 1,8%, при этом их номинальный объем сократился на 120,5 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 3 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 10,6 млн рублей (или 0,4%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 94,1%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 78,5%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 0,5% до 0,4%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 17%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 6,4 млрд рублей (209,6% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 2,1 млрд рублей, из которых 2,1 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 9,1 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 90,6 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 20,6 млн рублей.

Совет директоров: Федор Клюка (председатель), Николай Незнамов, Светлана Жукова, Виктор Щекин, Николай Тен.

Правление: Николай Незнамов** (председатель), Игорь Федоров, Светлана Кисир, Ирина Немшилова, Вадим Валуйский, Светлана Сидорова (главный бухгалтер), Елена Старова.

* Федор Клюка — бывший председатель АПХ «ПромАгро» (сейчас холдинг возглавляет его внук Константин Клюка), объединяющего принадлежащие ему активы: свиноводческий комплекс «Оскольский бекон», Белгородская овцеводческая компания, МПЗ «Промагро», компания «Русский Лён», завод «Воды Лагидзе», ООО «Индустрия Строительства» (выпуск и продажа ЖБИ), рынок «Восточный» (г. Старый Оскол), Интернет-провайдер «Осколнэт», РТТ — 9 Канал (г. Старый Оскол) и другие предприятия.

** Николай Незнамов — депутат белгородской областной думы IV созыва, председатель комитета областной думы V созыва по бюджету и финансам.

