Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Белгородсоцбанка на уровне «ruBB+» с сохранением «стабильного» прогноза по рейтингу, сообщается в релизе агентства.

«Рейтинг кредитоспособности обусловлен слабой оценкой рыночных позиций банка, сильной позицией по капиталу при приемлемой рентабельности бизнеса, высоким качеством активов при ухудшении качества портфеля выданных гарантий, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — поясняют аналитики «Эксперт РА».

Как напоминают в агентстве, Белгородсоцбанк — небольшой по масштабам бизнеса банк, специализирующийся на кредитовании юрлиц и комплексном обслуживании юрлиц и физлиц. Головной офис банка расположен в Белгороде, два дополнительных офиса — в Белгородской области.

Аналитики отмечают, что слабые рыночные позиции банка обусловлены незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке и узкой клиентской базой в сегменте кредитования (84 корпоративных и 298 розничных заемщиков на 1 июля 2021 года). Деятельность банка сосредоточена преимущественно в Белгородской области (89% кредитного портфеля юридических лиц, ИП и физических лиц, а также 100% привлеченных средств на 1 июля 2021 года), что рассматривается агентством в качестве одного из факторов, сдерживающих оценку бизнес-профиля, поскольку это может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в домашнем регионе. По-прежнему бизнес кредитной организации характеризуется невысокой диверсификацией из-за размещения значительного объема ликвидности на рынке МБК и в высоколиквидные ценные бумаги. По оценкам агентства, концентрация активов на связанных сторонах оценивается как приемлемая.

«Эксперт РА» обращает внимание на то, что банк поддерживает высокий уровень достаточности капитала (на 1 сентября 2021 года Н1.0 равен 27,6%, Н1.2 составил Н1.1 равен 26,2%), что обусловливает его значительную устойчивость к реализации кредитных рисков (на 1 сентября 2021 года буфер абсорбции убытков выдерживает потенциальное обесценение до 34% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств). Рентабельность и операционная эффективность банка рассматриваются как приемлемые (за период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года ROE составила 7,4% по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ, CIR — 72%, NIM — 3,9%), что позволяет банку ежегодно распределять прибыль в виде дивидендов. Однако агентство отмечает, что давление на прибыль по итогам 2021 года окажет ожидаемое повышение отчислений в резервы, связанное прежде всего с реализацией крупного кредитного риска.

«Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. Давление на оценку бизнес-процессов оказывает в том числе недостаточная независимость корпоративных процедур и управленческих решений от бенефициаров банка, а также продолжительное сотрудничество с одной аудиторской компанией», — говорится в сообщении.