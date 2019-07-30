бонусная программа Ярко: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которыми в дальнейшем можно возместить оплату товаров и услуг у партнеров программы из расчета 1 бонус = 1 руб.:

если общая сумма покупок в предыдущем месяце составила менее 15 000 руб./ более 15 000 руб./50 000 руб.:

1%/3%/5% соответственно в категории "АЗС, парковки, мойки автомобилей", "Рестораны и кафе";

0,5%/1%/1% соответственно от стоимости любых покупок;

максимальная сумма начисления и доступная к возмещению в месяц - 1 000 бонусов;

(срок действия бонусов - 24 мес.)