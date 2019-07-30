Дебетовая карта "Единая карта петербуржца" в Банке «Санкт-Петербург»
Мир «Единая карта петербуржца» — Банк «Санкт-Петербург»
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
- бесконтактная оплата проезда в метрополитене, пригородных электропоездах г. Санкт-Петербурга
- Mir Pay / Samsung Pay
Бонусы
- другое
бонусная программа Ярко: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которыми в дальнейшем можно возместить оплату товаров и услуг у партнеров программы из расчета 1 бонус = 1 руб.:
если общая сумма покупок в предыдущем месяце составила менее 15 000 руб./ более 15 000 руб./50 000 руб.:
- 1%/3%/5% соответственно в категории "АЗС, парковки, мойки автомобилей", "Рестораны и кафе";
- 0,5%/1%/1% соответственно от стоимости любых покупок;
максимальная сумма начисления и доступная к возмещению в месяц - 1 000 бонусов;
(срок действия бонусов - 24 мес.)
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% первые 4 операции в месяц (если общая сумма операций в течение прошедшего месяца превышает 50 000 руб.)
- 1%, мин. 300 руб.
- 0% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 300 руб.
- 0% в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах: до 100 000 руб. в день, 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- смена ПИН-кода - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 35 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
- услуга СМС-информирование - 69 руб. в месяц;
- комиссия за услугу выдачи ключа квалифицированной электронной подписи - 1 000 руб. (вкл. НДС), бесплатно до 31.08.2019 ;
- СНИЛС и номер полиса ОМС на карте;
- фотография держателя на карте;
- скидки и бонусы для держателей карты
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные выпуск и обслуживание карты;
- наличие бонусной программы;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН партнеров;
Минусы
- высокая стоимость СМС-информирования
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир";
- карту можно оформить в офисах: «Выборгский», «Инвестрбанк», «Колпинский», «Коммерческий департамент», «Кронштадтский», «Лиговский», «На Новосмоленской набережной», «На Просвещения», «На Туристской», «Нарвский», «Московский», «Петродворцовый», «Приморский», «Пролетарский», «Пушкинский», «Сестрорецкий», «Центральный», «Юго-Западный»;
- предоставляется при предъявлении Паспорта или военного билета,СНИЛС, ОМС
Дата актуализации
30.07.2019 15:41
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Единая карта петербуржца» в 7 городах России
Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
- Адрес
- 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., д. 64
- ОГРН
- 1027800000140
- Сайт
- www.bspb.ru
- Отделения и банкоматы
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