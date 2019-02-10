Потребительские кредиты Банка «Санкт-Петербург»изменить банк
Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Банке «Санкт-Петербург», все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн
4 потребительских кредита
23 заявки за 30 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|от 11,90%
|до 500 000
|5 лет
|
11 заявок за 30 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|15,90%
|до 3 000 000
|2 года
|
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|15,50%
|до 500 000
|5 лет
|
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|13,25%
|до 10 000 000
|15 лет
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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.