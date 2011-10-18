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Потребительские кредиты Крона-Банка

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Крона-Банке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

4 потребительских кредита
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 15,50% до 600 000 1 год
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 15,00% до 500 000 2 года
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 15,50% до 1 500 000 1 год
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 14,00% до 5 000 000 1 год
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитный калькулятор в Крона-Банке
4 937

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