Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Крона-Банке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн
|Валюта
|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|
от 15,50%
|
до 600 000
|
1 год
|
- обеспечение не требуется
- требуется подтверждение дохода
-
срок рассмотрения заявки -
до 3 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|
от 15,00%
|
до 500 000
|
2 года
|
- обеспечение не требуется
- требуется подтверждение дохода
-
срок рассмотрения заявки -
до 3 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|
15,50%
|
до 1 500 000
|
1 год
|
- требуется обеспечение
- требуется подтверждение дохода
-
срок рассмотрения заявки -
до 5 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|
14,00%
|
до 5 000 000
|
1 год
|
- требуется обеспечение
- требуется подтверждение дохода
-
срок рассмотрения заявки -
до 5 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.