«МКБ» работает в банковском сегменте с 1992 года и занимается оказанием широкого спектра финансовых услуг населению и юридическим лицам. Среди наиболее популярных и востребованных в последнее время предложений от компании является оформление в режиме онлайн.

Для получения услуги достаточно заполнить форму анкеты, размещенную на официальном сайте. Через интернет в ней необходимо достоверно указать требуемую информацию. Кроме этого, клиенту следует определиться с подходящими параметрами, включая:

· доступную минимальную и максимальную суммы;

· ставку по процентам;

· сроки кредитования и возможность их продления или досрочного погашения займа;

· наличие бонусов за покупки в виде баллов или кешбэка;

· проведение акций, конкурсов и розыгрышей для держателей;

· начисление процентов на остаток.

Для того чтобы не ошибиться и принять верное решение, для начала стоит внимательно ознакомиться с условиями и различиями между подобными продуктами. В «МКБ» работает горячая линия поддержки клиентов, по которой можно получить исчерпывающую консультацию по интересующему вопросу.

После отправки заявка рассматривается в кратчайшие сроки. При принятии положительного решения карта будет доставлена бесплатно.

Онлайн-сервис Banki.ru поможет решить, в какой банк лучше обратиться. Здесь можно учесть как соответствие требованиям организации, так и выгоду для потребителя, а также сравнить предложения, рассчитать платежи, прочитать отзывы об обслуживании. На сайте доступны актуальные новости финансового мира.