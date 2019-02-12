Оценка: Проверяется
Кредитные карты Московский Кредитный Банкизменить банк
9 кредитных карт
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 21%
|до 300 000
|до 55 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 21%
|до 500 000
|до 55 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 21%
|до 800 000
|до 55 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 21%
|до 800 000
|до 55 дней
|не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах Московского Кредитного Банка
Оценка: 5 Не засчитана
Являюсь клиентом МКБ не так давно, но уже за такой короткий срок успел создать о банке положительное мнение. Мной был получен кредит в банке, на выдаче кредита менеджер мне смутно... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Впервые обратившись рядом с домом в Московский кредитный банк на "Бауманской". Я была очень удивлена вежливостью и профессионализмом сотрудников отделения. Встретили очень... Весь отзыв
57 895
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