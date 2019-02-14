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Московский Кредитный Банк был учрежден в 1992 году и уже в 1994 году был приобретен структурами Романа Авдеева. В июле 2012 года Европейский банк реконструкции и развития (Великобритания) и Международная финансовая корпорация (США) в результате дополнительной эмиссии акций МКБ получили по 7,5% в уставном капитале кредитной организации, а доля Романа Авдеева, контролирующего банк через многоотраслевой концерн «Россиум», сократилась до 85%. С 2004 года банк является участником системы страхования вкладов. В ноябре 2015 года МКБ закрыл сделку по приобретению АО «НКО «Инкахран», представленного в 22 регионах Российской Федерации, в том числе в Москве и Московской области.

Одним из важнейших событий для банка в 2015 году стало первое публичное предложение акций. В июне 2015 года банк разместил свои акции на Московской бирже в рамках первичного публичного предложения (IPO). По итогам IPO объем привлеченного капитала, исходя из установленной цены на уровне 3,62 рубля за одну акцию, составил 13,2 млрд рублей. В декабре 2015 года банк второй раз вышел на Московскую биржу, разместив дополнительный выпуск акций по цене 3,67 рубля за акцию. В рамках SPO общий объем привлечения составил 16,5 млрд рублей. По итогам двух сделок доля новых миноритарных акционеров превысила 34% уставного капитала банка.

В августе 2016 года стало известно, что Московский Кредитный Банк закрыл сделку по приобретению банка «Сберегательно-кредитного сервиса». Актив был приобретен в целях расширения бизнеса на финансовых рынках и развития нового направления — инвестиционного банкинга.

На текущий момент мажоритарным акционером банка выступает Роман Авдеев, контролирующий 56,07% акций через ООО «Концерн «Россиум». Европейский банк реконструкции и развития владеет долей в 4,01%. Инвестиционная компания «Регион» и связанные с ней физические лица и структуры контролируют в общей сложности 12,88%. Доля группы лиц под контролем Сергея Кобзева владеет 9,43%. Акционерам-миноритариям через номинального держателя АО «НКО «НРД» принадлежит еще 17,59% акций банка.

Бизнес банка и сеть подразделений сконцентрированы в Московском регионе. Общая территориальная сеть на 1 июля 2018 года насчитывала 102 отделения и 26 операционных касс. В июле банк открыл 28 офисов в 16 российских регионах (в том числе в Санкт-Петербурге, Воронеже, Архангельске, Ярославле, Калининграде, Мурманске, Липецке, Твери) на базе бывших отделений банка «Советский» (после отзыва лицензии последнего в начале июля 2018 года его обязательства перед частными вкладчиками были переданы МКБ). Для клиентов кредитной организации установлено 1 100 банкоматов и 6 400 терминалов по приему платежей. В сеть банкоматов банков-партнеров на сегодняшний день входят устройства Альфа-Банка, ЮниКредит Банка и Райффайзенбанка. Численность сотрудников банковской группы МКБ, по данным презентации банка, на октябрь 2018 года составляла 8,7 тыс. сотрудников.

Основным направлением деятельности банка является корпоративный бизнес, на который приходится более 90% совокупного кредитного портфеля. В число корпоративных клиентов на комплексном обслуживании в МКБ входят компании, представляющие такие отрасли, как нефтегазовая, нефтехимическая, финансы, ритейл, производство и продажа продуктов питания, металлургия, алюминиевое производство, телекоммуникации и др. В презентации для инвесторов на октябрь 2018 года банк отмечал, что фокусируется на увеличении в потрфеле доли крупных компаний, в том числе экспортеров.

Исторически банк также работает с крупными московскими оптовыми и розничными торговыми компаниями, которые в связи с интенсивным использованием наличных денежных средств в своем бизнесе прибегают к услугам инкассации банка. Также МКБ обслуживает потребности в услугах инкассации других клиентов и банков, являясь одним из лидеров данного рынка. На конец первого полугодия 2018 года по данному направлению в банке обслуживалось 3 700 клиентов и 174 кредитные организации.

С 2003 года банк успешно осуществляет международную деятельность и активно сотрудничает с международными финансовыми организациями для финансирования целевых проектов. В частности, в 2018 году банк разместил еврооблигации (в феврале) на 500 млн долларов США с купоном 5,55% годовых и погашением в феврале 2023 года, а также привлек синдицированный кредит (в марте) от европейских, американских, ближневосточных и азиатских банков на сумму 400 млн долларов США со сроком погашения через год.

В числе корпоративных клиентов банка в различные периоды были замечены «Автодом», «АЛРОСА», «Вертолеты России», «Верофарм», ДСК «Автобанк», Завод Новых Полимеров «Сенеж», Лебедянский Сахарный Завод, «Мосгаз», «Согаз», «Мегафон», «М. Видео», «Эльдорадо», «Евросеть», цифровой центр «ИОН», «СпортМастер», «ЦентрОбувь», «Копейка», «Магнолия», «Л’Этуаль», «Иль Де Ботэ», «Формула кино», салоны связи МТС, магазины Группы компаний Х5, рестораны быстрого питания Burger King и другие компании. В 2018 году в числе заемщиков банка упоминались ООО «Мобилиди» (дистрибьютор TM Xiaomi), ГТЛК.

Ранее МКБ принадлежала собственная лизинговая группа компаний «МКБ-Лизинг», однако в июне 2018 года банк продал ее за 1,6 млрд рублей группе компаний «Регион».

По данным презентации на октябрь 2018 года, в банке обслуживалось более 15 тыс. активных корпоративных клиентов и более 1,4 млн розничных клиентов. В розничном направлении банк сфокусирован на нецелевых кредитах, которые формируют 73,2% от совокупного кредитного портфеля. Заметная доля в 22,5% приходится на автокредиты.

В целом услуги банка для корпоративных клиентов включают в себя кредиты в форме овердрафта, кредиты под инкассируемую выручку, финансирование внешнеторговых сделок, факторинговые услуги, эквайринг, РКО и инкассацию. Частным лицам доступны нецелевые кредиты, ипотека, автокредиты, кредитные карты, вклады, РКО, программы индивидуального обслуживания и др.

За январь — август 2018 года объем нетто-активов банка продемонстрировал рост на 6,7% — до 2,04 трлн рублей на 1 сентября 2018 года. Рост активов в пассивной части преимущественно фондировался вкладами физлиц, остатками по межбанковским счетам лоро и собственным капиталом. Прирост данных источников пассивов одновременно позволил банку погасить и часть задолженности по МБК (порядка 8%). В активах ликвидность направлялась в основном на кредитование корпоративных клиентов и вложения в облигации. Часть средств банк также получил за счет погашения портфеля выданных МБК (-81,2%) и сокращения объема высоколиквидных остатков (-20,1%).

Крупнейшим источником фондирования активных операций банка выступают средства предприятий и организаций, формирующие на отчетную дату 35,0% пассивов. Порядка 73% средств корпоративных клиентов представлено средне- и долгосрочными депозитами, еще 14% — депозиты срочностью до 90 дней. На привлеченные МБК приходится 27,8% пассивов. Существенная часть данных средств привлечена на короткие сроки от российских банков, порядка 11% привлечено от зарубежных банков, в том числе в виде синдицированных кредитов. Вклады физлиц занимают 16,9% и в существенной мере привлечены на сроки от одного года до трех лет. Доля остатков на счетах лоро составляет в пассивах 1,6%, собственные долговые обязательства (преимущественно облигации) занимают еще 1,4%. Оставшаяся часть пассивов сформирована собственным капиталом. Клиентская база банка большая и активная, обороты по счетам клиентов в 2018 году в среднем составляли 2,0—2,5 трлн рублей ежемесячно.

Запас достаточности капитала банка в последние годы поддерживается на избыточном уровне и на отчетную дату превышает 20% по нормативу Н1.0 (при регулятивном минимуме в 8%). Тем не менее, достаточность основного капитала (Н1.2), в состав которого не включаются субординированные займы, заметно ниже и составляет 12,4% (при минимуме в 6%), а достаточность базового капитала (Н1.1) и вовсе находится на отметке 8,4% (при минимуме в 4,5%). Достаточность базового капитала уступает на отчетную дату достаточности основного за счет включения в состав последнего бессрочного субординированного займа в виде выпуска еврооблигаций по остаточной стоимости на 49,5 млрд рублей. В состав общего капитала банка включены на отчетную дату еще пять классических субординированных займов в виде выпусков еврооблигаций по общей остаточной стоимости на 107,0 млрд рублей. По одному из выпусков (на 500 млн долларов США) у банка погашение в ноябре 2018 года, по остальным выпускам даты погашения приходились на 2021—2027 годы.

В составе активов доминирует кредитный портфель, на который приходится 83,3% активов нетто, или 1,7 трлн рублей. За рассматриваемый период портфель увеличился на 7,4%. В его составе порядка 95% формируют ссуды корпоративным клиентам. Уровень просроченной задолженности почти не изменился с начала 2018 года и остается довольно низким — 1,6%. Уровень резервирования в несколько раз превышает просрочку и на отчетную дату составляет 6,3% (чуть более 6% на начало 2018 года). Залогом имущества обеспечено чуть более 15% портфеля, что является недостаточным показателем обеспеченности.

Можно отметить хорошую диверсификацию портфеля по отраслям с концентрацией на сильных заемщиках, представляющих нефтегазовый сектор. Так, согласно отчетности по МСФО, на конец первого полугодия 2018 года доля крупнейшего сегмента в виде нефтепереработки/производства и торговли едва превышала 20% от совокупного кредитного портфеля до вычета резервов. Еще порядка 14% приходилось на добычу и торговлю сырой нефтью. Чуть меньшие доли занимали такие отрасли, как строительство и девелопмент, авто-, мототехника и запасные части, сдача недвижимости в аренду, лекарства и медицинские товары, услуги и др.

Портфель ценных бумаг формировал 11% от активов нетто (221,1 млрд рублей), за анализируемый период увеличился практически вдвое. Почти весь портфель представлен облигациями, из которых примерно половина на отчетную дату находилась в залоге по сделкам РЕПО. Оставшаяся «свободная» часть бумаг в основном была сформирована облигациями российских компаний, отечественными госбумагами и еврооблигациями. Обороты по сделкам РЕПО за последние месяцы поддерживались на высоком уровне и составляли порядка 200—500 млрд рублей.

Тем не менее внутримесячные объемы привлечения межбанковских средств на внутреннем рынке существенно превосходят обороты по сделкам РЕПО, что свидетельствует о беззалоговом характере средств, привлекаемых банком на рынке МБК. В частности, за последние месяцы обороты по привлечению ликвидности на внутреннем рынке МБК достигали уровня 2,8—4,9 трлн рублей. Банк выступает активным нетто-заемщиком, а портфель выданных МБК не превышал на отчетную дату 1% от активов. Банк также активен в проведении операций с валютой и является одним из маркетмейкеров рынка.

Высоколиквидные активы (в основном средства в кассе и на корсчете в ЦБ) составляют 3,6% от активов нетто, основные средства — 0,4%, вложения в капиталы других организаций — 0,2%, прочие активы — 1,5%.

За январь — август 2018 года МКБ заработал 912,5 млн рублей прибыли по РСБУ (за аналогичный период 2017 года прибыль составила 4,9 млрд рублей). За весь 2017 год чистая прибыль составила 13,9 млрд рублей. Сокращение чистой прибыли в 2018 году во многом обусловлено убытками от операций с валютой и ценными бумагами, расходами по резервированию и статьями прочих расходов.

Наблюдательный совет: Уильям Оуэнс (председатель), Роман Авдеев, Эндрю Газитуа, Томас Грассе, Андреас Клинген, Лорд Дарсбери (Питер), Сергей Менжинский, Илкка Салонен, Алексей Степаненко, Владимир Чубарь.

Правление: Владимир Чубарь (председатель), Светлана Сасс, Павел Шевчук, Михаил Полунин, Алексей Косяков, Антон Виричев, Алексей Степаненко, Камиль Юсупов, Елена Швед, Олег Борунов, Александр Казначеев.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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