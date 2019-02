ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ) является участником ведущих ассоциаций и объединений банковского сообщества и обладает всеми необходимыми лицензиями на осуществление банковской деятельности. Стабильные и надежные позиции банка подтверждают международные и национальные агентства:

в июне 2017 года АКРА присвоило МОСКОВСКОМУ КРЕДИТНОМУ БАНКУ кредитный рейтинг А-(RU), прогноз «Позитивный» — агентство отметило положительную динамику по ряду риск-метрик, рост капитала, сохранение прибыльности на протяжении многих лет на фоне непростой макроэкономической ситуации. По мнению АКРА, банк обладает локальной системной значимостью;

в июле 2017 года агентство S&P повысило прогноз по кредитным рейтингам МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА до «Стабильного». Основанием для получения такого рейтинга стало укрепление капитала банка и улучшение качества кредитного портфеля, обусловленные сильными рыночными позициями банка и доступом к международным рынкам капитала. Также, агентство отметило, что «МКБ является одним из немногих российских банков, сохранивших доступ к внешним рынкам капитала».

В июле 2017 года МКБ вошел в топ-10 крупнейших банков Центральной и Восточной Европы по размеру капитала первого уровня в рейтинге Top 1000 World Banks 2017 года, по версии британского журнала The Banker, а также стал самым эффективным российским банком с коэффициентом соотношения операционных расходов и доходов (CTI) на уровне 22.1%

В 2014 и 2015 годах, на церемонии вручения наград «Bank of the Year Awards», организатором которого является ведущее мировое финансовое издание The Banker (группа Financial Times) МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК был назван «Банком года в России».