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Кредитные карты ББР Банк

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2 кредитные карты

Mastercard Gold — ББР Банк
Кредитная Gold (тариф Оптимальный)
Visa Gold , Mastercard Gold , Мир Премиальная
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 21% до 100 000 не требуется
Mastercard Standard — ББР Банк
Кредитная (тариф Оптимальный)
Visa Classic , Mastercard Standard , Мир Классическая
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 21% до 100 000 не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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