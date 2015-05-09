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Кредитные карты Примсоцбанк

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5 кредитных карт

Travel Miles Золотой
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 22% до 1 000 000 до 30 дней не требуется
Travel Miles Оптимальный
Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 26% до 200 000 до 30 дней не требуется
Visa Classic — Примсоцбанк
Кредитная
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 26% до 200 000 до 30 дней не требуется
Mastercard Gold — Примсоцбанк
Кредитная Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 22% до 1 000 000 до 30 дней не требуется
Кредитная Platinum
Visa Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 19% до 3 000 000 до 30 дней не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах Примсоцбанка

Оценка: 4 Не засчитана
Являюсь клиентом банка с ноября 2012 года. Отделение рядом с домом, на Уткина в Иркутске. Особо серьезных отношений с банком как то не установилось, хотя я на это рассчитывала. А... Весь отзыв
Все отзывы
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