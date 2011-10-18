Кредитная карта — отличная альтернатива потребительской ссуды. Ею можно пользоваться для оплаты расходов в пределах лимита, установленного финансовой организацией.

Сумма, разрешенная к выдаче, напрямую зависит от ежемесячного дохода заказчика, его возраста, места работы, социального статуса, наличия непогашенных займов перед другими центрами, истории взаимоотношений с экономической компанией. Лицам, которые постоянно обслуживаются в банке и всегда вовремя погашают долги, часто предлагают выпустить пластик на персональных условиях.

Заказ

На сайте Banki.ru опубликована актуальная информация обо всех действующих программах центра. Используя бесплатные базы данных, вы можете ознакомиться с информацией по интересующим вас продуктам и заказать в режиме онлайн выпуск пластика.

Чтобы подать интернет-заявку, нажмите на кнопку «Оформить карту», заполните анкету и подтвердите свое согласие на ее обработку специалистами компании. В течение суток менеджер перезвонит, чтобы сказать, какой денежный лимит возможен в вашем случае, какие документы потребуются, где и когда забрать пластик.

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