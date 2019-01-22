Справка Banki.ru

Банк был учрежден в 1992 году в Дагестане под наименованием «Ватан». Позднее был приобретен структурами банкиров Виктора и Романа Крестиных (см. «Московский Капитал» в «Книге памяти»), переехал во Фрязино Московской области и сменил название на «Московский Областной Банк» (Мособлбанк). В 2005 году Крестины продали банк группе физических лиц (по некоторым данным, за 4 млн долларов США), но уже осенью 2006 года Мособлбанк перешел под контроль новых акционеров, в числе которых фигурировали бывшие менеджеры Объединенного Транспортного Банка (лицензия отозвана 31 августа 2006 года, см «Книгу памяти»). В сентябре 2012 года завершилось присоединение к Мособлбанку ЗАО «Республиканский банк» (см. «Книгу памяти»). В сентябре 2005 года стал участником системы обязательного страхования вкладов. В апреле 2015 года организационно-правовая форма была изменена на публичное акционерное общество.

До начала процедуры санации под управлением СМП Банка, решение о которой было принято ЦБ 21 мая 2014 года, кредитная организация принадлежала основателю РФК, известному бизнесмену и главе попечительского совета Фонда святого Трифона Анджею Мальчевскому, а также экс-председателю правления Виктору Янину (29,38%). Председателем совета директоров Мособлбанка с 2009 года являлся бывший спикер Государственный думы Геннадий Селезнев. К октябрю 2014 года в результате смены собственника были закрыты сотни отделений Мособлбанка (многие десятки из них — в Москве), а их персонал уволен.

На текущий момент 98,31% акций принадлежит СМП Банку, еще 1,69% приходится на акционеров-миноритариев (в их числе более 36 700 физических лиц).

В феврале 2016 года стало известно, что СМП Банк планирует объединить Мособлбанк с еще одним подконтрольным ему фининститутом — Инвестиционным Республиканским Банком (Инресбанком). В том же месяце пресс-служба Банка России сообщила о начале процедуры реорганизации Мособлбанка в форме присоединения к нему Инресбанка. Процедура была завершена 25 апреля 2016 года. По итогам реорганизации все права и обязанности присоединенного банка перешли к Мособлбанку.

Головной офис Мособлбанка расположен в Москве. На сегодняшний день у банка работает шесть филиалов (Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Тюмень, Кемерово, Владивосток и Санкт-Петербург), а также 23 дополнительных и 21 операционный офис. Средняя численность персонала банка за 12 месяцев 2017 года на 01.01.2018 составила 1 978 человек (согласно отчетности по РСБУ). Сеть банкоматов представлена 239 устройствами. Стоит отметить, что в кредитной организации действует собственный процессинговый центр, что позволяет осуществлять транзакции как по собственным банковским картам, так и по пластиковым картам, выпущенным сторонними банками.

Юридическим лицам кредитная организация предоставляет стандартный набор банковских продуктов и услуг: расчетно-кассовое обслуживание, депозиты, интернет-банкинг, банковские карты, инкассацию, международные расчеты, документарные операции, кредитование, факторинг, векселя, сейфовые ячейки. Частным лицам доступны линейка вкладов, автокредитование, ипотека, банковские карты (MasterCard и «Мир»), переводы денежных средств (Contact), интернет-банкинг, расчетно-кассовое обслуживание, сейфовые ячейки, инвестиционные монеты, валютные операции, программы страхования («СМП-Страхование») и др. По данным промежуточной отчетности МСФО за девять месяцев 2018 года, корпоративный кредитный портфель представлен более чем 30 отраслями экономики, а основными являются: финансовые услуги (29,5%), строительство инженерных сооружений (17,5%), оптовая и розничная торговля (13,5%), страхование (11,6%), операции с недвижимым имуществом (10,1%), строительство зданий (5,1%).

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 7,5% (или 41,3 млрд рублей), составив 590,4 млрд рублей на 01.11.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств, привлеченных на рынке МБК, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема портфеля ценных бумаг и выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств, привлеченных на межбанковском рынке, доля которых на отчетную дату составила 38,7% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 18,9% до 17,5%, при этом их номинальный объем сократился на 380,3 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 32,3% до 29,9%, при этом их номинальный объем сократился на 1,2 млрд рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 30,5% до 38,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 61 млрд рублей;

• на отчетную дату доля собственных выпущенных ценных бумаг минимальна (менее 1%).

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил −0,2 трлн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 18% (или 23 млрд рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 25,5% и 125,5% соответственно. #Н/Д.

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 39,5% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 82% и 18% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 40,7% до 39,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 9,3 млрд рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 26,9% до 29,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 28,8 млрд рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 11,1% до 12,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 13,4 млрд рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в высоколиквидные активы минимальна (менее 1%);

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);

• доля прочих активов сократилась c 19,1% до 16,3%, при этом их номинальный объем сократился на 8,3 млрд рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 233 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 9,3 млрд рублей (или 4,2%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 98,4%. Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 57,1%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 50,5% до 49,3%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 50,4%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 92,3 млрд рублей (39,6% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 74,3 млрд рублей. Объем привлеченных средств на 01.11.2018 составляет 228,2 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 2,7 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 6,5 млрд рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 15,2 млрд рублей.

Совет директоров: Артем Оболенский (председатель), Александр Левковский, Ирина Морозова, Алексей Илющенко, Наталья Седых, Денис Малыхин, Полина Меркулова, Игорь Гальперин, Андрей Костин.

Правление: Ирина Морозова (председатель), Дмитрий Карпушин (главный бухгалтер), Владимир Шатравин.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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