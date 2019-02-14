Справка Banki.ru

Банк зарегистрирован в Москве в 2001 году в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО). Его первыми участниками с 20-процентными долями выступили фирмы «Электра-Эко», «Каньон +», «Экоэльвис-97», «Бэйкери Трейд Дэвэлопмент», «Лангер и К». В июле 2007 года банк получил генеральную банковскую лицензию ЦБ РФ. В июне 2009 года преобразован в открытое акционерное общество. В октябре 2009 года СМП Банк присоединил к себе МБТС-Банк (ОАО «Международный Банк Торгового Сотрудничества»). Ротенберги и Калантырский также владели Башкирским Инвесткапиталбанком, приобретенным в 2008 году (26 октября 2015 года была завершена процедура присоединения Инвесткапиталбанка к СМП Банку). 20 мая 2014 года СМП Банк приобрел 97,4% акций Мособлбанка, 99,38% акций ФББ и 100% акций Инресбанка. Эти приобретения были связаны с решением ЦБ РФ, принятым 21 мая 2014 года, о санации упомянутых кредитных организаций при участии СМП. На эти цели банк получил кредит от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на 96,8 млрд рублей сроком на десять лет, само АСВ привлекло денежные средства у ЦБ.

В связи с введением в 2014 году США и Евросоюзом санкций в отношении основных акционеров СМП Банка 21 марта 2014 года платежные системы Visa и MasterCard заблокировали операции по картам кредитной организации. Спустя два дня платежные системы признали ошибочность своих действий и отменили решение о блокировке. 28 апреля США ввели новые санкции против российских компаний и высокопоставленных чиновников. В число компаний, против которых действуют санкции, вошел и СМП Банк.

По состоянию на 3 октября 2018 года 43,223% акций банка принадлежит Борису Ротенбергу, 49,995% — его брату, Аркадию Ротенбергу* (Аркадий Ротенберг, владеющий кроме СМП Банка и другими компаниями, является другом Владимира Путина и президентом хоккейного клуба «Динамо», а его брат Борис Ротенберг возглавляет одноименный футбольный клуб.). Пакетом в 4,832% акций владеет Елена Рузяк, остальные 1,949% распределены между акционерами-миноритариями.

Помимо головного офиса, расположенного в Москве, банк представлен отделениями в 23 субъектах РФ. Сеть обслуживания банка насчитывает шесть филиалов, 56 дополнительных офисов (34 из них — в Москве и Московской области), шесть кредитно-кассовых и 11 операционных офисов. Согласно годовой отчетности МСФО за 2017 год, списочная численность персонала на 01.01.2018—1933 человека. Сеть банкоматов кредитного учреждения включает в себя порядка 400 устройств.

Банк обслуживает свыше 100 тыс. клиентов — физических лиц и более 11 тыс. корпоративных клиентов. В число клиентов кредитной организации входит множество бюджетных организаций и ведомств, а также различные производственные, торгово-сервисные предприятия, автодилеры, строительные компании, медицинские центры, сельскохозяйственные комплексы и предприятия других сфер бизнеса. В числе клиентов банка такие компании, как АО «Авиакомпания «Россия», АО «360 Авиационный Ремонтный Завод», АО «Автодор», администрация города Горно-Алтайска, администрация города Астрахани, администрация города Рязани, администрация городского округа Жуковский, АО «Волгогаз», ОАО «Волгограднефтемаш», ЗАО «Гидромаш», Гку Министерство Финансов Мурманской Области, Фгуп Гуо Мид России, Минсельхоз России, Минфин Республики Адыгея, МКУ Финансовое Управление Администрации Красногвардейского края и т. д.

СМП Банк предлагает широкий спектр продуктов и услуг как частным клиентам (ипотечные и автокредиты, вклады, денежные переводы, пластиковые карты, брокерские, депозитарные услуги и т. д.), так и юридическим лицам (расчетно-кассовое обслуживание, депозиты, кредиты, обслуживание внешнеторговых операций, лизинг, услуги на рынке ценных бумаг, корпоративные карты, зарплатные проекты и др.). Основными видами деятельности банка являются привлечение депозитов, открытие и ведение счетов клиентов, предоставление кредитов и гарантий, осуществление расчетно-кассового обслуживания, проведение операций с ценными бумагами и иностранной валютой. В отраслевой структуре кредитного портфеля основные доли приходятся на строительство, операции с недвижимым имуществом и госсектор.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 16,8% (или 60,2 млрд рублей), составив 419,4 млрд рублей на 01.11.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств, привлеченных на рынке МБК, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 35,1% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 40% до 35,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 3,2 млрд рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 17,9% до 18,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 11,4 млрд рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 16,3% до 24,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 43 млрд рублей;

• доля собственных выпущенных ценных бумаг в пассивах сократилась c 12,1% до 10,1%, при этом их номинальный объем сократился на 1,1 млрд рублей.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 41,9 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 11,2% (или 4,2 млрд рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 10% и 90% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 5,1 млрд рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату находится на крайне удовлетворительном уровне, составляя 11,94% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 43,5% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 88,9% и 11,1% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 33,3% до 34,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 26,2 млрд рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 10,5% до 10,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 6,8 млрд рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 43,2% до 43,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 27,3 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 5,3% до 4,2%, при этом их номинальный объем сократился на 1,3 млрд рублей;

• доля основных средств сократилась c 1,5% до 1,3%, при этом их номинальный объем сократился на 38,1 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 5,7% до 5,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 2,8 млрд рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 145,8 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 26,2 млрд рублей (или 21,9%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 81,1%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 52,3%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 3% до 4,6%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 5,1%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 109,9 млрд рублей (75,4% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 182,4 млрд рублей. Объем привлеченных средств на 01.11.2018 составляет 101,5 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет высокую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 1,7 трлн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 3,3 млрд рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 4 млрд рублей.

Совет директоров: Артем Оболенский (председатель), Евгений Абрамов, Александр Левковский, Артем Оболенский, Борис Ротенберг, Сергей Смирнов.

Правление: Александр Левковский (председатель правления), Игорь Гальперин, Андрей Костин, Марина Шашкова, Елена Смирнова.

* Аркадий Ротенберг — вице-президент Федерации дзюдо России, генеральный директор НП «Спортивный клуб дзюдо «Явара-Нева» (Санкт-Петербург; почетный президент клуба — президент РФ Владимир Путин, в попечительский совет входит первый вице-премьер Виктор Зубков). Является крупнейшим совладельцем ООО «Стройгазмонтаж» — подрядчика «Газпрома», за которого газовый монополист готов был поручиться в разгар финансового кризиса на 1,17 млрд рублей перед ВТБ. Интересы братьев Ротенбергов в алкогольном бизнесе также распространяются на активы «Росспиртпрома». Представители подконтрольной Аркадию и Борису компании «Энпиви Инжиниринг» входят в советы директоров таких заводов, как «Кристалл», «Брянскспиртпром», Астраханский ЛВЗ, «Мордовспирт», смоленский «Бахус», Череповецкий ЛВЗ, Иткульский спиртзавод, Ярославский ЛВЗ. Аркадий Ротенберг и его брат Борис занимают 39-е и 94-е места (с состоянием в 2,6 млрд и 1,0 млрд долларов США соответственно) в списке «Богатейшие бизнесмены России — 2017» журнала Forbes.

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