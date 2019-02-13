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Банкротство банков

Раздел представляет собой «Горячую линию» по вопросам, связанным с процедурами принудительной ликвидации и банкротства банков, которые осуществляет Агентство по страхованию вкладов. Чтобы задать вопрос, воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос» и изложите его суть. Вопрос будет направлен эксперту, который в короткие сроки подготовит на него ответ.

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На ваши вопросы отвечает эксперт Агентства по страхованию вкладов

Василий Кудяков
Василий Кудяков
директор департамента сопровождения ликвидационных процедур Агентства по страхованию вкладов
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Вопрос:
Здравствуйте! Меня интересуют информация по имуществу Внешнеэкономического промышленного банка (Общество с ограниченной ответственностью) (ООО «Внешпромбанк»), адрес регистрации: 119991, г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 42, стр. 1, ИНН 7705038550, ОГРН 1027700514049. По телефону, который указан в сообщение о проведении торгов, дозвониться не удалось. Прошу вас, предоставить информацию (контактные данные) представителя от АСВ в г. Красноярске, а также г. Новосибирске.
За ранее благодарю!
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EvgenyDP (Красноярск) 13.02.2019 18:16
Вопрос:
Банк РСХБ. Почему курс продажи валюты в разных городах Калужской области отличается почти на 1 рубль. Разве не должен он быть одинаковый для всех отделений банка?
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flagman66 (Медынь) 13.02.2019 11:29
Вопрос:
Здравствуйте! В требовании кредиторов указан банк, у которого тоже отозвали лицензию. Каким способом нужно уведомить конкурсного управляющего и внести изменение в требование в рамках смены реквизитов с указанием нового банка? А также, проясните пожалуйста, есть ли шансы на возврат средств для 3 очереди ОК Банка? Заранее Спасибо!!!
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Aleksandr1976 (Дзержинск Нижегородской области) 11.02.2019 23:52
Вопрос:
Здравствуйте Василий Александрович.
В банке "Пушкино" конкурсное производство продолжается 6 год.КУ не спешит с продажей имущества(зданий,автомобилей,монет,других активов).
Почему так редко выставляется имущество на торги?
И другой вопрос.КП будет продолжаться до того момента,пока не будет продано все ,что есть на балансе банка ?Или не проданные активы могут просто куда-нибудь списать.Сколько вообще можно продавать активы?
Спасибо.
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aleks.borshevskij (Москва) 09.02.2019 18:37
Вопрос:

К примеру у меня открыт вклад в банка на 1 млн рублей. При отзыве лицензии у банка. я могу получить вместе с суммой вклада еще и положенные проценты?

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bos1963mail.ru (Кашира) 07.02.2019 11:45
Ответ:

Добрый день.

Да, в расчет выплачиваемого вкладчику страхового возмещения включается как сумма самого вклада, так и причисленные к нему проценты с даты заключения договора вклада до даты наступления страхового случая. Выплата производится в пределах максимальной суммы страховки, т. е. до 1,4 млн рублей.

С уважением,

Василий Кудяков
Вопрос:

Здравствуйте! Василий подскажите, как узнать в асв каков % выплаты по тому или иному банку лишенному лицензии выплаченны превышенцу и как узнать о прекращении дела в связи окончанием дела или не знаю как правильно спросить { полной ликвидацией банка } Какова средняя выплата кредиторам первой очереди в %? Сейчас у меня начнется выплата по банку АК банку. Обьявленна сумма в 4.4% Ну в общем слезы. Как я понимаю если и в дальнейшем будут выплаты то 10—20% за 3—4 года это очень хорошо?

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Berenson (Москва) 04.02.2019 23:29
Ответ:

Добрый день.

По состоянию на 01.10.2018 средний процент удовлетворения требований кредиторов по кредитным организациям, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, за весь период деятельности Агентства составил 41,5% (требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 64,5%, второй очереди — на 36,2%, третьей очереди — на 22,4%). При этом согласно официальной информации, опубликованной Банком России, средний процент удовлетворения требований кредиторов должнико, в отношении которых функции конкурсного управляющего выполняет не Агентство, составляет 16% (http://www.cbr.ru/content/document/file/47595/pub_1h18.pdf). Выводы можете сделать сами.
После того как у того или иного банка отзывается лицензия на совершение банковских операций, решением арбитражного суда он признается банкротом или подлежащим принудительной ликвидации и открывается соответствующая процедура (в случае банкротства она называется «конкурсное производство»). В том случае если конкурсным управляющим (ликвидатором) назначается Агентство по страхованию вкладов, на его официальном сайте (www.asv.org.ru) в разделе «Ликвидация банков» открывается страница банка (например, «АК Банк» (АО)), на которой размещаются информационные материалы о ходе соответствующих процедур — с момента их начала до полного завершения, которое оформляется тоже решением арбитражного суда (например, о закрытии конкурсного производства). На этой странице, помимо прочего, публикуются сообщения о различных этапах расчетов с кредиторами с указанием процента выплат и их продолжительности. Индивидуальные уведомления о совершенных выплатах кредиторам не направляются. Каждый кредитор может получить детальные сведения о произведенных в его пользу выплатах, направив письменный, собственноручно подписанный запрос конкурсному управляющему банком в лице АСВ по адресу: Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2, 127055.

Возврат денежных средств кредиторам банка-банкрота осуществляется из конкурсной массы Банка за счет денежных средств, поступающих в результате реализации имущества Банка и взыскания долгов с его должников. При недостаточности денежных средств кредитной организации для удовлетворения требований кредиторов одной очереди они распределяются между этими кредиторами пропорционально суммам их требований, включенных в реестр требований кредиторов. Процент выплат в решающей степени зависит от состояния активов банка, оставшихся после отзыва у него лицензии.　

С уважением,

Василий Кудяков
Вопрос:

Здравствуйте. Прошу разобраться в таком вопросе. Близкий родственник скончался несколько лет назад. По завещанию я являюсь единственным наследником, и никто, кроме меня, о правах на наследство не заявлял. Я уже вступал в наследство по объектам недвижимости, а также по счетам в нескольких банках. Между тем, в одном банке на мое имя и на имя умершего родственника открыты вклады, срок которых заканчивается только через несколько лет. На моем счете и на счете умершего родственника лежит по 1,4 млн. рублей. В данный банк я не приносил свидетельство о наследовании, и я еще не получал его у нотариуса. Вопрос: что будет в случае отзыва лицензии у этого банка? Смогу ли я получить страховое возмещение в размере 1,4 млн. рублей по своему вкладу, а также в размере 1,4 млн. рублей (после получения нотариального свидетельства) по вкладу умершего родственника? Спасибо.

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Amvrosi (Санкт-Петербург) 02.02.2019 03:38
Ответ:

Добрый день.

Да, в описанной Вами ситуации Вы сможете получить страховое возмещение и как вкладчик банка, и как единственный наследник Вашего скончавшегося родственника.

С уважением,

Василий Кудяков
Вопрос:
Уважаемый господин Кудряшов, как бы Вы могли прокомментировать ситуацию с недостачей на более, чем 14 миллиардов рублей по банку Югра, о которой написано на сайте Союза вкладчиков? Ведь фактически АСВ обвиняется в данном материале в подтасовке фактов, приводятся скан-копии, подтверждающие передачу документов.
- ссылка на материал на сайте Союза вкладчиков.
- Ссылка на материал на сайте АСВ о недосдаче
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Jacob (Москва) 01.02.2019 22:18
Вопрос:

Добрый день, еще вопрос, вкладчикам ПАО БАНК «ЮГРА», сделавшим доверенности на Николаева Н. Н., пообещали вернуть деньги вне очереди кредиторов, впереди всех, после его успешного вхождения в КК.
Насколько это законно и как АСВ планирует бороться с этим явлением?

Прошу Вас отвечать на мои вопросы, а не игнорировать их. Спасибо!

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sheff_nik (Краснодар) 01.02.2019 16:59
Ответ:

Добрый день.

Начну с того, что обещания можно давать какие угодно. Вопрос в их исполнимости.

Агентство же уже начало расчеты с кредиторами банка и в ближайшее время их продолжит. Да, процент удовлетворения небольшой, но размер удовлетворения требований кредиторов напрямую зависит от качества активов, которые остались в банке от его бывших собственников и руководства на дату введения моратория.　

Возвращаясь к Вашему вопросу, хочу отметить, что в соответствии с законодательством о банкротстве расчеты с кредиторами осуществляются согласно реестру требований кредиторов и в установленной очередности. В случае недостаточности денежных средств требования кредиторов удовлетворяются пропорционально их требованиям. То есть в любом случае расчеты осуществляются сразу всем кредиторам в рамках одной очереди.

Возврат денежных средств из конкурсной массы банка только определенной группе кредиторов (выдавшим доверенность), «вне очереди кредиторов, впереди всех», как Вы пишете, совершенно незаконен. Более того, действия по удовлетворению требований одних кредиторов предпочтительно перед другими, а равно нарушение очерёдности удовлетворения требований кредиторов в деле о банкротстве в соответствии с ч. 2 ст. 195 УК РФ является уголовным преступлением.

Следует иметь в виду, что даже избрание в комитет кредиторов не наделит кого-либо из его членов полномочиями осуществления подобных незаконных расчетов с кредиторами. Расчёты с кредиторами может осуществлять только конкурсный управляющий, то есть Агентство. А Агентство исполнять незаконные решения комитета кредиторов, если такие последуют, не будет!

Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос. Хочу пояснить, что я отвечаю на все вопросы по заданной теме. Я снимал Ваши сообщения, так как они не содержали вопроса. Спрашивайте, пожалуйста!

С уважением,

Василий Кудяков
Вопрос:

У Банка «Первомайский» Краснодар аннулировали лицензию в конце ноября 2018 г. В январе 2019 г. признали банкротом. С 1 января 2019 юрики -малые предприятия (включенные в реестр МСБ ИФНС) имеют право на возврат денег (как и физики). У меня юрлицо ООО (вхожу в реестр мсб). Вопрос: мое ООО имеет право на возврат денег через АСВ по правам вкладчика в соответствии с п. 4, ст. 2 177-фз «О СТРАХОВАНИИ ВКЛАДОВ В БАНКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Если не имеет право, то почему. В Законе нет уточнений. Банкротство наступило после 1 января 2019 г.

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ti-cher (Краснодарский край, краснодар) 30.01.2019 17:12
Ответ:

Добрый день.

В настоящее время действует новая редакция Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», в соответствии с которой страхованию подлежат денежные средства, размещенные в банках — участниках системы страхования вкладов юридическими лицами, отнесенными в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 03.08.2018 № 322-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» указанная норма вступила в силу с 1 января 2019 года. Соответственно, она подлежит применению только к тем страховым случаям, которые наступили после указанной даты.

Между тем у банка «Первомайский» лицензия была отозвана 23 ноября прошлого года, то есть страховой случай в отношении банка наступил до вступления вышеуказанных изменений в силу. Поэтому права на получение страховки Ваша организация, к сожалению, не имеет.

С уважением,

Василий Кудяков
Вопрос:

Еще вопрос по простым рукописным доверенностям кредиторов на представление интересов на собрании кредитров.
Мне известны случаи когда люди, не являющиеся кредиторами, выдают довереность от лица кредиторов. Данные лица знают паспортные данные кредитора, пишут их в доверенности и подделывают подпись доверителя. Как такие доверенности проверяет на достоверность АСВ, ведь они недействительны.

И как отозвать простую письменную довереность?

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sheff_nik (Краснодар) 28.01.2019 21:05
Ответ:

Добрый день.

В момент регистрации устанавливается, включен ли доверитель в реестр требований кредиторов для целей участия в собрании. При возникновении подозрений в подлинности доверенности (в случае, если доверенность выписана не на родственника и у поверенного нет копии паспорта доверителя), могут быть проведены следующие действия: уточнение непосредственно у кредитора, выдавалась ли им доверенность; проверка образцов подписи кредитора в доверенности с подписью в требовании кредитора. В случае сомнения в подлинности доверенности заявителю будет отказано в регистрации для целей участия в собрании кредиторов с правом голоса.

Если Вам известны конкретные случаи, когда люди, не являющиеся кредиторами, выдают доверенность от лица кредиторов, просьба сообщить об этом конкурсному управляющему по адресу: 127055, г. Москва, ул.　Лесная, д. 59, стр.2 или по адресу электронной почты info@asv.org.ru.

Что касается отзыва доверенности, то, в соответствии со ст. 188 ГК РФ, действие доверенности может быть прекращено вследствие отмены доверенности лицом, выдавшим ее, при этом отмена доверенности совершается в той же форме, в которой она была выдана.

С уважением,

Василий Кудяков
Вопрос:

При желании вкладчика-кредитора отозвать выданную им нотариальную доверенность на представление его интересов в комитете кредиторов достаточно ли будет уведомить конкурсного управляющего или АСВ заявлением в простой письменной форме об отзыве доверенности с приложением копии паспорта или нужны еще какие-либо действия.
Официальный отзыв доверенности стоит столько же сколько и сама доверенность, при это необходимо официально уведомить лицо, уполномоченное доверенностью, эта процедура затратна и требует времени.
Спасибо за ответ.

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sheff_nik (Краснодар) 27.01.2019 18:35
Ответ:

Добрый день.

В соответствии со ст. 188 Гражданского кодекса Российской Федерации действие доверенности может быть прекращено вследствие ее отмены лицом, выдавшим доверенность, при этом ее отмена совершается в той же форме, в которой она была выдана (в Вашем случае — в нотариальной форме). Кроме того, в соответствии со ст. 189 ГК РФ, лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, обязано известить об отмене лицо, которому доверенность выдана, а также известных ему третьих лиц, для представительства перед которыми дана доверенность.

С уважением,

Василий Кудяков
Вопрос:

Какие конкретные меры принимает конкурсный управляющий ПАО БАНК «ЮГРА» по возврату нефтяных активов, которые выведены из Банка бывшими владельцами ПАО БАНК «ЮГРА», например активы были выведены по следующим схемам:
1. АУКСОТАС ЛТД. Владеет 99,9% долей в уставном капитале ООО «Казаркинский». У ООО «Казаркинский» была лицензия ИРК03280НР на геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведку и добычу полезных ископаемых на участке Казаркинский (Восточный), Иркутская область, Усть-Кутский, Киренский, Казачинско-Ленский районы.
В сентябре 2017 г. ООО «Казаркинский» учреждает дочернее ООО «Казаркинский Восточный» и в июне 2018 г. передает ему лицензию. А в декабре 2018 г. доля ООО «Казаркинский» в дочернем ООО «Казаркинский Восточный» размывается до 1%.

2. БРАКОТТИКО ЛТД. Владеет 99,9% долей в уставном капитале ООО «Нижнекиренский». У ООО «Нижнекиренский» была лицензия ИРК03281НР на геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведку и добычу полезных ископаемых на участке Нижнекиренский, Иркутская область, Киренский, Казачинско-Ленский районы.
В сентябре 2017 г. ООО «Нижнекиренский» учреждает дочернее ООО «Ичикта» и в июне 2018 г. передает ему лицензию. В октябре 2018 г. доля ООО «Нижнекиренский» в дочернем ООО «Ичикта» размывается до 0,02%

3. НТИСАКРИ ЛТД. Владеет 99,9% долей в уставном капитале ООО «Ичерский». У ООО «Ичерский» была лицензия ИРК16070НР на геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведку и добычу полезных ископаемых на участке Ичерский (Южный), Иркутская область, Киренский район.
В сентябре 2017 г. ООО «Ичерский» учреждает дочернее ООО «Ичерский Южный» и в июне 2018 г. передает ему лицензию. В октябре 2018 г. доля ООО «Ичерский» в дочернем ООО «Ичерский Южный» размывается до 0,08%. А само ООО «Ичерский» находится в стадии ликвидации.

4. КУФСТЕЙ ЛТД. Владел 100% долей в уставных капиталах ООО «Юганский 16», ООО «Юганский 19», ООО «Западно-Мултановский». Все они имеют лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых. До сих пор имеют, никуда лицензии не передают.
Просто КУФСТЕЙ ЛТД взял и в октябре 2018 года передал все свои доли в уставных капиталах этих компаний другому кипрскому оффшору — ЭККОР ИНКОРПОРЕЙШН ЛТД. Который, известное дело, никак с ПАО БАНК «ЮГРА» не связан.

Что конкретно делает КУ ПАО БАНК «ЮГРА» для их возврата?

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sheff_nik (Краснодар) 23.01.2019 22:19
Ответ:

Добрый день.

Рекомендую Вам направить этот запрос в письменном виде конкурсному управляющему банком в лице АСВ по адресу: Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2, 127055. Если Вы располагаете к тому же документами, свидетельствующими о конкретных фактах вывода активов банка Югра, приложите их к запросу — это очень поможет делу.

С уважением,

Василий Кудяков
Вопрос:

К сожалению, Вы не ответили на мой вопрос от 01.01.2019 г., повторно заданный 10.01.2019 г., в связи с тем, что Вы его удалили.
Точнее Вы ответили на вопрос, но не по сути вопроса.
Напишу понятнее:

ЦБ РФ в СМИ заявляет, что собственники банка ЮГРА преступники и воры.
А в МВД России ЦБ РФ ОФИЦИАЛЬНО ЗАЯВЛЯЕТ, что в отношении сотрудников, в том числе руководителей, а также собственников кредитной организации противоправные деяния не установлены.
Где ложь в МВД или в СМИ?
ЦБ РФ в СМИ говорит одно, а в МВД совсем другое.

Заявления, которые 16 марта 2018 года Банк России направил в МВД и Следственный комитет России, слабы по содержанию, по всем этим заявлениям отказы в возбуждении УД.
Заявления отправили для галочки, не описав реальный масштаб преступлений и не предоставив необходимое количество информации для возбуждения УД.
Заявления были отправлены с целью отчитаться об их отправке, а не привлечь кого-то к ответственности.

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sheff_nik (Краснодар) 23.01.2019 22:14
Ответ:

Добрый день!

Начну с того, что я действительно удалил Ваше сообщение, поскольку оно не содержало вопроса о ликвидационных процедурах, осуществляемых АСВ в отношении кредитных организаций. Кроме того, я не комментирую заявления и высказывания представителей каких-либо государственных органов (в данном случае Банка России и МВД) или третьих лиц. Вы вправе адресовать свои вопросы непосредственно в эти организации.

При этом отмечу, что, согласно ст. 189.93 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» учредители (участники) кредитной организации, а также третьи лица обладают правом в любое время с даты признания кредитной организации банкротом предоставить денежные средства, достаточные для исполнения банком своих обязательств перед кредиторами и таким образом снять с себя любые обвинения в противоправных действиях, от кого бы они ни исходили.

С уважением,

Василий Кудяков
Вопрос:

Согласно информации размещенной на сайте www.banki.ru 29.12.2018(https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10809032) Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Югра», в ходе инвентаризации его имущества выявило недостачу на сумму 14 млрд. 591,287 млн рублей.

При этом не указывается, какие конкретно меры принимаются для установления виновных в образовавшейся недостаче и привлечения их к ответственности, в том числе уголовной.

Временная администрация по управлению кредитной организацией ПАО БАНК «ЮГРА» за более чем за год своей работы никакой информации о выявленных недостачах в ПАО БАНК «ЮГРА» не публиковало.

Более того Арбитражном суде города Москвы (Дело N А40—145500/17—124—202Б) судья Кравченко Е. В. рассматривается заявление представителя руководителя временной администрации ПАО Банк «ЮГРА» о признании недействительной сделки в виде заключенного между ПАО Банк «ЮГРА» и ООО «Восток» 09.06.17 г. Соглашения об отступном в части условий п. п.1.2,1.3,1.6 о прекращении обязательств ООО «Восток» по договору об открытии кредитной линии № 28/КЛ-16 от 19.08.16 г. в размере 364.440.000 руб., и о применении последствий недействительности спорной сделки.

В ходе рассмотрения заявления 27 декабря 2018 года Определением Арбитражного суда города Москвы (Дело N А40—145500/17—124—202Б) назначена экспертиза по установлению рыночной стоимости 398 акций Компании ТАВРАСКО ЛТД по состоянию на 09.06.17 г., при этом ни представитель руководителя временной администрации ПАО Банк «ЮГРА», ни представитель конкурсного управляющего ПАО Банк «ЮГРА», ни учредители ПАО Банк «ЮГРА», ни ООО «Восток» участвующие в процессе, не заявили об отсутствии данных акций у ПАО Банк «ЮГРА».

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9ce9…umenty.pdf

Судебное разбирательство по рассмотрению заявления конкурсного управляющего ПАО Банк «ЮГРА» о признании сделки недействительной отложено на 13 февраля 2019 года на 16 час. 20 мин.

Следовательно, либо в суд предоставлена ложная информация, либо результаты инвентаризации недостоверны.

Инвентаризация имущества Банка, проведенная по состоянию на дату открытия процедуры конкурсного производства (25 сентября 2018 года).

Согласно Сообщения о ходе конкурсного производства в отношении ПАО БАНК «ЮГРА» от 25.10.2018 размещенного на сайте АСВ https://www.asv.org.ru/liquidation/news/550306/: «Сохранность имущества и документации Банка, переданных временной администрацией по управлению Банком, конкурсным управляющим обеспечена. В настоящее время проводится инвентаризация имущества, по результатам которой, при необходимости, в баланс Банка будут внесены соответствующие уточнения.»

Согласно Заключения временной администрации по управлению кредитной организации ПАО БАНК «ЮГРА» о результатах анализа финансового состояния кредитной организации ПАО БАНК «ЮГРА» (рег. № 880) по состоянию на дату отзыва лицензии (28.07.2017 г.): «На соответствующие запросы временной администрации в Банк поступили ответы от ЧИРАЙД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД АО, ДАРДЕНЕЛД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД АО, ТАВРАКСКО ЛТД АО, БОНГЕСУС ЛТД АО, АУКСОТАС ЛТД АО, БРАКОТТИКО ЛТД АО, НТИСАКРИ ЛТД АО, КУФСТЕЙ ЛТД АО подтверждающие владение Банка ценными бумагами указанных компаний по состоянию на 28.07.2017 г.»

Однако при инвентаризации имущества Банка на дату открытия процедуры конкурсного производства данные акции обнаружены не были, значит либо инвентаризация является недостоверной, либо данные акции были украдены из Банка уже после отзыва лицензии ВА или конкурсным управляющим Банка.

Прошу принять меры по установлению виновных и привлечению их к ответственности.

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sheff_nik (Краснодар) 23.01.2019 20:29
Ответ:

Здравствуйте.

Конкурсный управляющий банком Югра в лице Агентства по страхованию вкладов был назначен в этом качестве арбитражным судом в конце сентября прошлого года. С этого момента Агентство принимает энергичные меры, направленные на поиск, выявление и возврат в конкурсную массу имущества банка, средства от реализации которого могут быть направлены на расчеты с кредиторами.

Одной из первоочередных задач в этом направлении является инвентаризация имущества банка, которая была проведена в кратчайшие сроки — за три месяца.　

В связи с отказом заемщиков банка Югра от добровольного погашения задолженности по основной части кредитного портфеля конкурсный управляющий приступил к работе по принудительному взысканию просроченной ссудной задолженности. Также в соответствии со статьей 189.40 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» поданы заявления об оспаривании в судебном порядке сомнительных сделок, заключенных Банком в преддверии введения моратория на совершение банковских операций в ущерб собственным интересам и интересам его кредиторов. В настоящее время в судах различных инстанций рассматриваются многие десятки исковых заявлений о взыскании в пользу банка Югра задолженности с его должников.

Анализировать в формате «вопрос-ответ» на портале Банки.ру каждый иск в отдельности у меня возможности нет.

При этом подчеркиваю, что вопросы привлечения кого-либо из подозреваемых в совершении противоправных действий (например, в привлечении виновных в недостаче имущества) к уголовной ответственности находятся в исключительной компетенции правоохранительных органов.

С уважением,

Василий Кудяков

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