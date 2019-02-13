На ваши вопросы отвечает эксперт Агентства по страхованию вкладов

Добрый день.

Начну с того, что обещания можно давать какие угодно. Вопрос в их исполнимости.

Агентство же уже начало расчеты с кредиторами банка и в ближайшее время их продолжит. Да, процент удовлетворения небольшой, но размер удовлетворения требований кредиторов напрямую зависит от качества активов, которые остались в банке от его бывших собственников и руководства на дату введения моратория.

Возвращаясь к Вашему вопросу, хочу отметить, что в соответствии с законодательством о банкротстве расчеты с кредиторами осуществляются согласно реестру требований кредиторов и в установленной очередности. В случае недостаточности денежных средств требования кредиторов удовлетворяются пропорционально их требованиям. То есть в любом случае расчеты осуществляются сразу всем кредиторам в рамках одной очереди.

Возврат денежных средств из конкурсной массы банка только определенной группе кредиторов (выдавшим доверенность), «вне очереди кредиторов, впереди всех», как Вы пишете, совершенно незаконен. Более того, действия по удовлетворению требований одних кредиторов предпочтительно перед другими, а равно нарушение очерёдности удовлетворения требований кредиторов в деле о банкротстве в соответствии с ч. 2 ст. 195 УК РФ является уголовным преступлением.

Следует иметь в виду, что даже избрание в комитет кредиторов не наделит кого-либо из его членов полномочиями осуществления подобных незаконных расчетов с кредиторами. Расчёты с кредиторами может осуществлять только конкурсный управляющий, то есть Агентство. А Агентство исполнять незаконные решения комитета кредиторов, если такие последуют, не будет!

Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос. Хочу пояснить, что я отвечаю на все вопросы по заданной теме. Я снимал Ваши сообщения, так как они не содержали вопроса. Спрашивайте, пожалуйста!

С уважением,