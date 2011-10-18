Кредитные карты пользуются повышенным спросом у клиентов Петербургского Социального Коммерческого Банка. Они являются удобным инструментом, который делает потребителей более свободными и независимыми в финансовом плане, позволяет им совершать дорогостоящие покупки, путешествовать, даже когда личные деньги закончились. Среди преимуществ пластика:

многократное использование заемных средств (доступ к счету открывается повторно после того, как клиент погашает предыдущую задолженность);

наличие льготного периода, в течение которого не нужно платить проценты за обслуживание;

возможность использования дополнительных бонусов — скидок, кэшбэков, участие в интересных акциях;

погашение долга удобными способами;

перспектива увеличения кредитного лимита со временем.

Заказ

Подать онлайн-заявку на выпуск пластика вы можете, используя функционал сайта Banki.ru. Определившись с продуктом, нажмите на кнопку «Оформить карту» и заполните предложенную анкету. В течение суток с вами свяжется банковский сотрудник для обсуждения условий обслуживания.

Лица, отправляющие запросы через наш сайт, имеют возможность участвовать в акциях партнеров. Им предлагают пониженные процентные ставки, пролонгацию договора, кэшбэки и др.