Кредитная организация была зарегистрирована Банком России в октябре 1993 года в Санкт-Петербурге. Основной деятельностью в период с 1993 по 1995 годы являлось расчетно-кассовое обслуживание, банк тесно взаимодействовал с отделением Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу. К концу 2000 года Пенсионный фонд вышел из состава акционеров банка, а 44-процентный пакет перешел в собственность ИК «АТ — Ценные бумаги». В мае 2003 года к ПСКБ был успешно присоединен Севдорбанк (см. «Книгу памяти»), прежние акционеры которого получили примерно 34% в капитале объединенного банка. В ноябре 2004 года банк вошел в систему страхования вкладов физических лиц. В 2005—2006 годах «прославился» обысками, проводимыми службой экономической безопасности местного управления ФСБ, арестами счетов на миллионы рублей и обвинениями в незаконной банковской деятельности. Но в итоге участники рынка сошлись во мнении, что дело касалось не самого ПСКБ, а его клиентов. В середине 2006 года организационно-правовая форма ПСКБ была изменена с закрытого акционерного общества на открытое акционерное общество, а в начале феврале 2015 года — на акционерное общество.

До июля 2011 года 3,87% принадлежали фонду прямых инвестиций RenFin Ltd. в управлении Renaissance Investment Management. В состав акционеров RenFin вошел в сентябре 2007 года, когда ПСКБ находился в активном поиске стратегического инвестора-нерезидента. К тому времени в совет директоров уже был включен Фолькер Ундорф, силами которого владельцы надеялись сделать банк привлекательным для иностранцев. RenFin, в свою очередь, не скрывал амбициозных планов войти в капитал кредитной организации на три года, удвоить капитализацию и продать свой пакет.

На текущий момент основными бенефициарами банка являются экс-руководитель Санкт-Петербургского филиала Кузбасспромбанка (лицензия отозвана 19 октября 2000 года), председатель совета директоров ПСКБ Владимир Прибыткин (25,33% акций), члены совета директоров Константин и Дмитрий Музыка (двоюродные братья; 25,33% и 10,80% соответственно), член правления Сергей Копытов (18,53%). Андрей Демидов, Дмитрий Парилов, Владимир Румянцев владеют по 5,11% каждый через АО «УК «Спутник», Дмитрий Дементьев контролирует 4,67%.

Банк представлен головным и двумя дополнительными офисами в Санкт-Петербурге, а также располагает филиалом в Москве. Нашумевший проект «Лента-Финанс», предполагавший размещение допофисов на территории гипермаркетов «Лента», так и не был реализован. Единственный открытый в «Ленте» в конце 2008 года офис был со временем ликвидирован.

Частным клиентам банк предлагает РКО, потребительское кредитование, линейку вкладов, денежные переводы (Western Union), банковские карты (Visa, MasterCard), проведение оплаты услуг, обмен валюты, интернет-банкинг и др.

Юридическим лицам доступно РКО, кредиты и гарантии, вклады и векселя, зарплатные проекты, корпоративные и таможенные карты, торговый эквайринг, валютный контроль, международные операции, обслуживание внешнеэкономической деятельности, дистанционное обслуживание и др.

Отдельным проектом банка является платежная система «Кассира.нет», позволяющая оплачивать услуги не только крупных, но и местных операторов и провайдеров Интернета, кабельных сетей, ТСЖ, паркингов, гаражных кооперативов, погашать кредиты и т. д. Терминальная сеть насчитывает порядка 3 тыс. точек, 2,5 тыс. из которых расположены в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Всего банк обслуживает более 11 тыс. корпоративных и порядка 86,1 тыс. частных клиентов. Среднесписочная численность персонала за 2017 год составила 256 человек.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 6,3% (или 1,6 млрд рублей), составив 23,2 млрд рублей на 01.05.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 47,7% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 25,6% до 30,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 801,5 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 53,5% до 47,7%, при этом их номинальный объем сократился на 2,2 млрд рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• доля собственных выпущенных ценных бумаг в пассивах сократилась c 1,9% до 1%, при этом их номинальный объем сократился на 252,5 млн рублей.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.05.2018 составил 3,1 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 5,5% (или 163,2 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 13,5% и 86,5% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 23,96% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью вложений в ценные бумаги, которая на отчетную дату формирует 52,5% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.05.2018 составляют 85,4% и 14,6% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 19,3% до 18,3%, при этом их номинальный объем сократился на 519,7 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 28,7% до 52,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 5,1 млрд рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 37,3% до 15,5%, при этом их номинальный объем сократился на 5,6 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 8,8% до 7,7%, при этом их номинальный объем сократился на 382,1 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 1,7% до 1,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 19,7 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 4,2% до 4,1%, при этом их номинальный объем сократился на 96,3 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 4,2 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 519,7 млн рублей (или 10,9%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 81%. Согласно отчетности по РСБУ за I квартал 2018 года, основная часть ссуд в корпоративном кредитном портфеле была выдана торговым компаниям (52,5%) и предприятия промышленности (17,5%). Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 56,8%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 2,7% до 3%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 12,9%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 4,2 млрд рублей (99,7% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.05.2018 составляет 3,6 млрд рублей, из которых 2,8 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 14,6 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 445,2 млн рублей. По итогам четырех месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 176,3 млн рублей.

Совет директоров: Владимир Прибыткин (председатель), Константин Музыка, Дмитрий Музыка, Станислав Николаев, Сергей Назаров.

Правление: Наталья Тур (председатель), Сергей Копытов, Николай Алексеев, Татьяна Жигновская, Виктор Коротышов, Екатерина Кроткова, Ольга Устюжанинова.

