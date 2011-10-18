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Дебетовые карты в Петербургском Социальном Коммерческом Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Петербургском Социальном Коммерческом Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

7 дебетовых карт

Mastercard World Black Edition — Петербургский Социальный Коммерческий Банк
Black Edition
Mastercard World Black Edition
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 2,5% 9 000 нет нет
доллар США 1% 136 нет нет
евро 1% 120 нет нет
Дебетовая Instant Issue
Visa Instant Issue
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 250 нет нет
доллар США нет 4 нет нет
евро нет 3 нет нет
Дебетовая MasterCard
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 700 нет нет
доллар США нет 11 нет нет
евро нет 9 нет нет
MasterCard Gold — Петербургский Социальный Коммерческий Банк
Дебетовая MasterCard Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 500 нет нет
доллар США нет 53 нет нет
евро нет 47 нет нет
Дебетовая Visa
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 700 нет нет
доллар США нет 11 нет нет
евро нет 9 нет нет
Дебетовая Visa Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 500 нет нет
доллар США нет 85 нет нет
евро нет 85 нет нет
Дебетовая Visa Unembossed
Visa Unembossed
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 400 нет нет
доллар США нет 6 нет нет
евро нет 5 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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