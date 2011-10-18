

Дебетовая карта Петербургского Социального Коммерческого Банка позволяет совершать разные платежи и операции в пределах суммы, находящейся на счете. Особенность продукта заключается в том, что клиент пользуется только собственными средствами (исключение составляет подключенная опция «Овердрафт»).

Чтобы заказать выпуск пластика, не нужно специально собирать документы, справки — достаточно иметь паспорт гражданина Российской Федерации, постоянную или временную регистрацию на территории страны.

Согласно условиям отдельных тарифов, банк начисляет проценты на остаток средств, сохраняющихся на карт-счете, предоставляет бонусы, скидки при обслуживании в конкретных магазинах. Чтобы выбрать из многообразия действующих дебетовок наиболее выгодную для себя, потенциальные клиенты могут воспользоваться удобной системой поиска Banki.ru.

Онлайн-оформление

Проект предоставляет актуальную информацию обо всех продуктах данной компании. На нашем сайте вы можете ознакомиться с имеющимися вариантами, сравнить их между собой и сразу подать заявку на выпуск пластика. Заполните онлайн-форму, и мы тут же перенаправим ее в финансовую организацию. Сразу после обработки с вами свяжется менеджер для разъяснения условия предстоящего сотрудничества.

Забрать готовую карту можно в ближайшем к вашему дому офисе или воспользовавшись услугами курьерской службы.

