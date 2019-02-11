Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 1 000 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% / 0,75% от суммы, превышающей 200 000 руб. при отсутствии предварительного заказа Снятие наличных в банкоматах других банков 2%, мин. 100 руб. (1% в банкоматах банка Российский Капитал) Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 250 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в любых банкоматах в день, до 300 000 руб. в банкоматах сторонних банков в месяц Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 99% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. (эквивалент) за операцию;

СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

пониженная комиссия за снятие в банкоматах банка Российский Капитал Минусы дорогое обслуживание Дата актуализации 11.02.2019 16:12 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.