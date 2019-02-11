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Дебетовые карты в Россельхозбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Россельхозбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

29 дебетовых карт

Mastercard Standard «Амурский тигр» — Россельхозбанк
Амурский тигр
Mastercard Standard , Мир Классическая , UnionPay Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 600 нет
  • благотворительность
доллар США нет 0 - 17 нет
  • благотворительность
евро нет 0 - 13 нет
  • благотворительность
Mastercard Standard «Амурский тигр» — Россельхозбанк
Амурский тигр (моментальная)
Mastercard Unembossed Instant Issue , UnionPay Instant Issue
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 нет
  • благотворительность
доллар США нет 6 нет
  • благотворительность
евро нет 5 нет
  • благотворительность
Mastercard Standard — Россельхозбанк
Капитал
Visa Classic , Mastercard Standard , Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 3% 0 - 300 нет
  • другое
  • для путешествий
доллар США нет 0 - 12 нет
  • другое
  • для путешествий
евро нет 0 - 8 нет
  • другое
  • для путешествий
Mastercard Gold — Россельхозбанк
Капитал Gold
Visa Gold , Mastercard Gold , Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 3% 0 - 2 000 нет
  • другое
  • для путешествий
доллар США нет 0 - 65 нет
  • другое
  • для путешествий
евро нет 0 - 45 нет
  • другое
  • для путешествий
Mastercard Platinum — Россельхозбанк
Капитал Platinum
Visa Platinum , Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 3% 4 500 нет
  • другое
  • для путешествий
доллар США нет 125 нет
  • другое
  • для путешествий
евро нет 90 нет
  • другое
  • для путешествий
Mastercard Standard «Моментальная» — Россельхозбанк
Капитал (моментальная)
Visa Instant Issue , Mastercard Unembossed Instant Issue
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 3% 0 нет
  • другое
  • для путешествий
доллар США нет 0 нет
  • другое
  • для путешествий
евро нет 0 нет
  • другое
  • для путешествий
Мир-UnionPay «Кобейджинговая» — Россельхозбанк
Кобейджинговая Мир-UnionPay
Мир-UnionPay
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 200 нет
  • другое
  • для путешествий
доллар США нет 6 нет
  • другое
  • для путешествий
евро нет 4 нет
  • другое
  • для путешествий
Мир «Моментальная» — Россельхозбанк
Пенсионная Мир
Мир , Мир-UnionPay
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 нет
  • другое
  • для путешествий
China UnionPay — Россельхозбанк
Персональная
Visa Classic , Mastercard Standard , Мир Классическая , UnionPay Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 200 нет
  • другое
  • для путешествий
доллар США нет 0 - 6 нет
  • другое
  • для путешествий
евро нет 0 - 4 нет
  • другое
  • для путешествий
Mastercard Gold — Россельхозбанк
Персональная Gold
Visa Gold , Mastercard Gold , Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 2 000 нет
  • другое
  • для путешествий
доллар США нет 65 нет
  • другое
  • для путешествий
евро нет 45 нет
  • другое
  • для путешествий
Mastercard Platinum — Россельхозбанк
Персональная Platinum
Visa Platinum , Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 4 500 нет
  • другое
  • для путешествий
доллар США нет 125 нет
  • другое
  • для путешествий
евро нет 90 нет
  • другое
  • для путешествий
Mastercard Standard «Моментальная» — Россельхозбанк
Персональная (моментальная)
Visa Instant Issue , Mastercard Unembossed Instant Issue , Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 150 нет
  • другое
  • для путешествий
доллар США нет 6 нет
  • другое
  • для путешествий
евро нет 4 нет
  • другое
  • для путешествий
Visa Classic «Путевая» — Россельхозбанк
Путевая
Visa Instant Issue , Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 99 - 1 299 нет
  • для путешествий
  • другое
Visa Gold «Путевая» — Россельхозбанк
Путевая Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 299 - 3 899 нет
  • для путешествий
  • другое
Мир «Россельхозбанк-Роснефть» — Россельхозбанк
Россельхозбанк-Роснефть
Мир , Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 50 - 900 нет
  • заправки
JCB Classic «Panasonic» — Россельхозбанк
Panasonic
JCB Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет
  • другое
Мир — Россельхозбанк
Индивидуальная
Visa Classic , Mastercard Standard , Мир Классическая , Мир-JCB , Мир-UnionPay , JCB Standard , UnionPay Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 708 нет
  • другое
  • для путешествий
Мир — Россельхозбанк
Индивидуальная транспортная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 708 нет
  • другое
  • для путешествий
Мир — Россельхозбанк
Индивидуальная транспортная (уровень Максимальный)
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 4 788 нет
  • другое
  • для путешествий
Мир — Россельхозбанк
Индивидуальная транспортная (уровень Оптимальный)
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 2 388 нет
  • другое
  • для путешествий
Мир — Россельхозбанк
Индивидуальная (уровень Максимальный)
Visa Gold , Visa Platinum , Mastercard Gold , Mastercard Platinum , Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 4 788 нет
  • другое
  • для путешествий
Мир Премиальная — Россельхозбанк
Индивидуальная (уровень Оптимальный)
Visa Classic , Visa Gold , Mastercard Standard , Mastercard Gold , Мир Классическая , Мир Премиальная , Мир-JCB , Мир-UnionPay , JCB Standard , UnionPay Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 2 388 нет
  • другое
  • для путешествий
Мир-JCB — Россельхозбанк
Кобейджинговая Мир-JCB
Мир-JCB
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 200 нет
  • другое
  • для путешествий
доллар США нет 6 нет
  • другое
  • для путешествий
евро нет 4 нет
  • другое
  • для путешествий
Мир Классическая «Пенсионная» — Россельхозбанк
Пенсионная Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 нет
  • другое
  • для путешествий
Visa Signature — Россельхозбанк
Персональная Black Edition / Signature
Visa Signature , Mastercard Black Edition
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 12 000 нет
  • другое
  • для путешествий
доллар США нет 210 нет
  • другое
  • для путешествий
евро нет 190 нет
  • другое
  • для путешествий
Mastercard World Elite — Россельхозбанк
Персональная Infinite / Elite
Visa Infinite , Mastercard World Elite
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 18 000 нет
  • другое
  • для путешествий
доллар США нет 310 нет
  • другое
  • для путешествий
евро нет 280 нет
  • другое
  • для путешествий
Мир — Россельхозбанк
Персональная с транспортным приложением
Мир , Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 200 нет
  • другое
  • для путешествий
доллар США нет 0 - 6 нет
  • другое
  • для путешествий
евро нет 0 - 4 нет
  • другое
  • для путешествий
Мир «Моментальная» — Россельхозбанк
Служу Отечеству
Мир , Мир Классическая , Мир-UnionPay
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 3% 0 нет
  • другое
  • для путешествий
Мир Премиальная — Россельхозбанк
Тариф Гвардейский
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 1 500 нет
  • другое
  • для путешествий
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Россельхозбанка

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