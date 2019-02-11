Оценка: Проверяется
Дебетовые карты в Россельхозбанкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Россельхозбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
29 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 600
|нет
|
|доллар США
|нет
|0 - 17
|нет
|
|евро
|нет
|0 - 13
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|300
|нет
|
|доллар США
|нет
|6
|нет
|
|евро
|нет
|5
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 3%
|0 - 300
|нет
|
|доллар США
|нет
|0 - 12
|нет
|
|евро
|нет
|0 - 8
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 3%
|0 - 2 000
|нет
|
|доллар США
|нет
|0 - 65
|нет
|
|евро
|нет
|0 - 45
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 3%
|4 500
|нет
|
|доллар США
|нет
|125
|нет
|
|евро
|нет
|90
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 3%
|0
|нет
|
|доллар США
|нет
|0
|нет
|
|евро
|нет
|0
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|200
|нет
|
|доллар США
|нет
|6
|нет
|
|евро
|нет
|4
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 6%
|0
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 200
|нет
|
|доллар США
|нет
|0 - 6
|нет
|
|евро
|нет
|0 - 4
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 2 000
|нет
|
|доллар США
|нет
|65
|нет
|
|евро
|нет
|45
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|4 500
|нет
|
|доллар США
|нет
|125
|нет
|
|евро
|нет
|90
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|150
|нет
|
|доллар США
|нет
|6
|нет
|
|евро
|нет
|4
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|99 - 1 299
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|299 - 3 899
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|50 - 900
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0
|нет
|
Индивидуальная
Visa Classic , Mastercard Standard , Мир Классическая , Мир-JCB , Мир-UnionPay , JCB Standard , UnionPay Classic
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 708
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 708
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 4 788
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 2 388
|нет
|
Индивидуальная (уровень Максимальный)
Visa Gold , Visa Platinum , Mastercard Gold , Mastercard Platinum , Мир Премиальная
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 4 788
|нет
|
Индивидуальная (уровень Оптимальный)
Visa Classic , Visa Gold , Mastercard Standard , Mastercard Gold , Мир Классическая , Мир Премиальная , Мир-JCB , Мир-UnionPay , JCB Standard , UnionPay Classic
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 2 388
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|200
|нет
|
|доллар США
|нет
|6
|нет
|
|евро
|нет
|4
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 6%
|0
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|12 000
|нет
|
|доллар США
|нет
|210
|нет
|
|евро
|нет
|190
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|18 000
|нет
|
|доллар США
|нет
|310
|нет
|
|евро
|нет
|280
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 200
|нет
|
|доллар США
|нет
|0 - 6
|нет
|
|евро
|нет
|0 - 4
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|3%
|0
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|5%
|1 500
|нет
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Россельхозбанка
Оценка: 5 Проверяется
30 января я обращалась в офис для подключения услуги 3-D смс, и заодно - чтобы получить документы, подтверждающие открытие онлайн-вклада. Услугу мне подключили, договор и... Весь отзыв
Оценка: 4
Завела карту "Амурский тигр - карта ко вкладу". Проверила все условия начисления кэшбэка (правила на сайте - замечу, уже февраль, а правила действовали до 31.12.2018 и до сих по... Весь отзыв
113 679
Похожие продукты других банков: Промсвязьбанк, Союз, Авангард.