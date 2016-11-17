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Дебетовые карты в КС Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в КС Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

9 дебетовых карт

MasterCard Standard — КС Банк
Дебетовая
Visa Classic , Mastercard Mass
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 500 нет нет
доллар США нет 10 нет нет
евро нет 40 нет нет
Visa Gold — КС Банк
Дебетовая Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 500 нет нет
доллар США нет 80 нет нет
евро нет 60 нет нет
Мир — КС Банк
Дебетовая Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 350 нет нет
Мир «Социальная карта» — КС Банк
Дебетовая Мир+ЕСЭК
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Мир Классическая — КС Банк
Дебетовая Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 500 нет нет
Мир Премиальная — КС Банк
Дебетовая Мир Премиальная
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 500 нет нет
Мир — КС Банк
Пенсионная Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 0 нет нет
Мир Классическая — КС Банк
Пенсионная Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 0 нет нет
Мир Премиальная — КС Банк
Пенсионная Мир Премиальная
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 2 500 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах КС Банка

Оценка: 5 Не засчитана
Очень хороший банк! Грамотные, вежливые операторы! Все оформляют грамотно - без ошибок, без лишней кутерьмы, даже не знаю, но КС - ЛУЧШИЙ! Он еще новый, мало известный, но ЛУЧШИЙ... Весь отзыв
Все отзывы
4 126

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