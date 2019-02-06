Национальный Стандарт, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Молодёжка
Visa Classic «Молодёжка» — Национальный Стандартеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- стоимость обслуживания 0 $
- стоимость обслуживания 0 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- возможность привязки к Apple Pay / Google Pay
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Выпуск и обслуживание
0 $
Выпуск и обслуживание
0 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,8%
Снятие наличных в ПВН других банков
2,5%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 000 руб. в день, до 30 000 руб. в месяц, из них в ПВН до 2 000 руб. в день, до 20 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,8%
Снятие наличных в ПВН других банков
2,5%, мин. 3 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 долл. в день, до 500 долл. в месяц, из них в ПВН до 40 долл. в день, до 400 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,8%
Снятие наличных в ПВН других банков
2,5%, мин. 3 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 евро в день, до 500 евро в месяц, из них в ПВН до 40 евро в день, до 400 евро в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых;
- СМС-информирование - 59 руб. / 1,5 долл. / 1,5 евро в месяц, начиная со второго месяца;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;
- карта может быть выпущена как дополнительная для детей в возрасте 7-14 лет
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 до 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- невысокая комиссия за снятие средств в сторонних банкоматах;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН РусЮгбанка
Особые ограничения
- необходимо согласие законных представителей клиента на выпуск банковской карты
Дата актуализации
06.02.2019 11:44
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Молодёжка» в 6 городах России
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Справочная информация
АО «Банк «Национальный стандарт»
- Адрес
- 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
- Сайт
- www.ns-bank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 250-33-00 — единая справочная служба