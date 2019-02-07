Справка Banki.ru

Банк учрежден в 2002 году в форме общества с ограниченной ответственностью Лебединским горно-обогатительным комбинатом, Оскольским электрометаллургическим комбинатом (ОЭМК) и еще несколькими московскими ООО. До определенного времени развивался как кэптивный банк, обслуживающий предприятия империи Алишера Усманова.

В 2006 году 76% долей в банке приобрело ЗАО «ОЭМК-Инвест» Льва Кветного*, бывшего бизнес-партнера Алишера Усманова и Андрея Скоча. С 2004 года банк начал активно участвовать в выпусках корпоративных и муниципальных облигаций, выступая андеррайтером, соандеррайтером, организатором, соорганизатором и платежным агентом. За четыре года «Национальный Стандарт» принял участие в организации 31 эмиссии, а в мае 2008 года выступил поручителем по обязательствам собственной SPV-компании «НС-финанс», выпустившей для банка облигации на сумму 2 млрд рублей. С 2005 года руководство банка начало диверсифицировать клиентскую базу, привлекая компании, не связанные с металлургическим бизнесом (примерно тогда в список клиентов, по заявлению руководства, вошли аэропорт Внуково, строительная компания «ПИК», сеть ресторанов «Якитория», «Русский мех» и др.). В августе 2007 года «Национальным стандартом» было приобретено 97% акций волгоградского РусЮгбанка (в настоящее время доля доведена до 99,97% акций). Таким образом, «Национальный стандарт» является головной кредитной организацией банковской (консолидированной) группы, в состав которой помимо него входит ПАО «КБ «Русский Южный банк». В феврале 2018 года Банк России опубликовал сообщение о начале процедуры реорганизации банка «Национальный Стандарт» в форме присоединения к нему РусЮгбанка, которая была завершена в июне того же года.

На текущий момент бенефициарами кредитной организации выступают бизнесмен, председатель совета директоров банка, владелец компании «Новоросцемент», бывший член совета директоров аэропорта «Внуково» Лев Кветной (99,9%), а также член совета директоров банка Владимир Самарин (0,1%).

Помимо головного офиса, расположенного в Москве, сеть подразделений представлена филиалами в Санкт-Петербурге и Новороссийске, 15 дополнительными офисами (в Москве, Новороссийске и по Волгоградской области) и четырьмя операционными офисами (в Воронеже, Краснодаре, Астрахани и Старом Осколе Белгородской области). Банкоматная сеть насчитывает 61 устройство. Списочная численность персонала по последним данным на 1 октября 2017 года составляла 323 человека.

Физическим лицам помимо стандартных услуг предлагаются операции на рынке ценных бумаг и доставка ценностей, состоятельным клиентам предоставляются услуги private banking. Корпоративным клиентам доступно расчетно-кассовое обслуживание, операции с ценными бумагами, банковские гарантии, сейфовые ячейки, документарные операции, торговый эквайринг, инкассация наличности, кредитование и др. Согласно данным годовой отчетности по МСФО на 01.01.2018 основной объем корпоративного кредитного портфеля приходился на следующие отрасли экономики: недвижимость и финансовая аренда (52,8%), торговля (19,1%), производство (14,5%) и строительство (5,7%).

В разное время среди клиентов банка были замечены следующие организации: ООО «Авиакомпания ВИМ-АВИА», ООО «АВТО-ТРАНС», ООО «КАНТ РУ», ООО «МОССТРОЙ-31», АО «НОВАХИМ», ООО «СПЕЦКАР», ООО «ЭЛЕКТРОТЕХМАШ», АО «Торговый городок «Черемушкинский», АО «Верхнебаканский цементный завод» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 50,2% (или 12,5 млрд рублей), составив 37,5 млрд рублей на 01.11.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема совокупного кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается повышенной зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 33,1% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 27,2% до 33,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 5,6 млрд рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 34,6% до 28%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,9 млрд рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах сократилась c 13,1% до 12%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,1 млрд рублей;

• на отчетную дату доля собственных выпущенных ценных бумаг минимальна (менее 1%).

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 9,9 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 6,6% (или 616,5 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 26,5% и 73,5% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 5,4 млрд рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 24,87% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 49,4% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 88,6% и 11,4% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 45,7% до 49,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 7,1 млрд рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 37,6% до 39,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 5,3 млрд рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в виде выданных межбанковских кредитов;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 4,7% до 6,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,3 млрд рублей;

• доля основных средств увеличилась c 0,4% до 1,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 465 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 6,2% до 3,2%, при этом их номинальный объем сократился на 326,4 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 18,6 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 7,1 млрд рублей (или 62,4%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 97,8%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 87,7%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 1,8% до 2,1%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 10,7%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 28,5 млрд рублей (153,6% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 8,8 млн рублей. Объем привлеченных средств на 01.11.2018 составляет 4,5 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 193,8 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 44,6 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 74 млн рублей.

Совет директоров: Лев Кветной (председатель), Татьяна Захарова, Игорь Веремий, Владимир Самарин, Александр Щекочихин, Юрий Юровский.

Правление: Татьяна Захарова (председатель), Дамира Швецова, Наталья Заборьева, Ирина Пряхина, Антон Дегтярев, Владимир Павлов.

* Лев Кветной — миллиардер, бывший партнер Алишера Усманова и Андрея Скоча в компании «Газметалл». В 2005 году продал им свою долю за 2 млрд долларов США, активы же компании позже вошли в «Металлоинвест». Личное состояние оценивается в 1 млрд долларов США. В 2018 году Лев Кветной занял 102-е место в списке 200 богатейших бизнесменов (по версии журнала Forbes). Контролирует следующие компании: Новоросцемент, Банк «Национальный стандарт», а также ряд сервисных предприятий, обслуживающих «Аэропорт Внуково».

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