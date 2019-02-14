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Сберегательный стандарт

Национальный Стандарт,

Национальный Стандарт вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,35%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
73 877
Ставка
7,35%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 366 дней от 367 до 550 дней от 551 до 730 дней
от 30 000 ₽ 6,1 6,4 6,65 6,75 7,25
от 300 000 ₽ 6,2 6,5 6,75 6,85 7,3
от 1 000 000 ₽ 6,25 6,6 6,85 7,1 7,35
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 366 дней от 367 до 550 дней от 551 до 730 дней
от 1 000 $ 0,3 0,7 1,05 1,3 1,35 1,35
от 10 000 $ 0,45 0,85 1,2 1,5 1,6 1,6
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 366 дней от 367 до 550 дней от 551 до 730 дней
от 1 000 € 0,03 0,04
от 10 000 € 0,04 0,05
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

прекращается за 30 календарных дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
01.02.2019 13:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сберегательный стандарт» в 6 городах России
33 319
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Справочная информация
АО «Банк «Национальный стандарт»
Адрес
115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
Сайт
www.ns-bank.ru
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Телефоны
8 800 250-33-00 — единая справочная служба

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