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Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления USD 1 Доллар США 65,05 68,35 15.02.2019 20:50 EUR 1 Евро 73,40 76,70 15.02.2019 17:37

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