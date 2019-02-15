Курсы валют Локо-Банка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Локо-Банк» на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|65,05
|68,35
|15.02.2019 20:50
|EUR
|1
|Евро
|73,40
|76,70
|15.02.2019 17:37
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
- Адрес
- г. Москва, просп. Ленинградский, д. 39, стр. 80
- ОГРН
- 1057711014195
- Сайт
- www.lockobank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 739-55-558 800 250-50-50 — единая справочная служба
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