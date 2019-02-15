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Курсы валют Локо-Банка в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Локо-Банк» на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 65,05 68,35 15.02.2019 20:50
EUR 		1 Евро 73,40 76,70 15.02.2019 17:37
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
Адрес
г. Москва, просп. Ленинградский, д. 39, стр. 80
ОГРН
1057711014195
Сайт
www.lockobank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 19
Банкоматы 24
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Телефоны
(495) 739-55-55
8 800 250-50-50 — единая справочная служба

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