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Курсы валют Металлинвестбанка в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные Металлинвестбанком на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 65,20 68,20 15.02.2019 20:54
EUR 		1 Евро 73,40 76,40 15.02.2019 20:54
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Металлургический инвестиционный банк»
Адрес
г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2
ОГРН
1027700218666
Сайт
www.metallinvestbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 6
Банкоматы 6
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Телефоны
(495) 727-97-97
8 800 250-97-97 — единая справочная служба

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