Курсы валют Московского Кредитного Банка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Московский Кредитный Банк» на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|66,00
|68,00
|15.02.2019 20:53
|EUR
|1
|Евро
|74,50
|76,50
|15.02.2019 20:53
|AUD
|1
|Австралийский доллар
|45,55
|51,55
|15.02.2019 20:53
|DKK
|1
|Датская крона
|5,10
|40,10
|15.02.2019 20:53
|CAD
|1
|Канадский доллар
|48,30
|54,30
|15.02.2019 20:53
|GBP
|1
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|83,70
|88,70
|15.02.2019 20:53
|SEK
|10
|Шведская крона
|52,00
|112,00
|15.02.2019 20:53
|CHF
|1
|Швейцарский франк
|64,60
|70,60
|15.02.2019 20:53
|JPY
|100
|Японская иена
|57,50
|63,50
|15.02.2019 20:53
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Московский кредитный банк»
- Адрес
- г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1
- ОГРН
- 1027739555282
- Сайт
- www.mkb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-48-88 — единая справочная служба
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