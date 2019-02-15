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Курсы валют Московского Кредитного Банка в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Московский Кредитный Банк» на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 66,00 68,00 15.02.2019 20:53
EUR 		1 Евро 74,50 76,50 15.02.2019 20:53
AUD 		1 Австралийский доллар 45,55 51,55 15.02.2019 20:53
DKK 		1 Датская крона 5,10 40,10 15.02.2019 20:53
CAD 		1 Канадский доллар 48,30 54,30 15.02.2019 20:53
GBP 		1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 83,70 88,70 15.02.2019 20:53
SEK 		10 Шведская крона 52,00 112,00 15.02.2019 20:53
CHF 		1 Швейцарский франк 64,60 70,60 15.02.2019 20:53
JPY 		100 Японская иена 57,50 63,50 15.02.2019 20:53
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Московский кредитный банк»
Адрес
г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1
ОГРН
1027739555282
Сайт
www.mkb.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 97
Банкоматы 500
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Телефоны
8 800 100-48-88 — единая справочная служба

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