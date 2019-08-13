Чтобы оформить кредитную карту с льготным периодом 120 дней в банке Тинькофф Банк, нужно соответствовать определенным критериям:

● неограниченная дееспособность;

● совершеннолетие;

● наличие гражданства, регистрации на территории РФ и источника стабильного дохода.

Для получения пластика в обязательном порядке понадобится паспорт. Эмитент имеет право дополнительно запросить следующие документы:

● пенсионное свидетельство;

● ИНН;

● диплом о высшем или среднем профессиональном образовании;

● договор с работодателем;

● заверенную копию трудовой книжки;

● военный билет;

● загранпаспорт.

Она отличается длительным льготным периодом, в течение которого проценты не начисляются. Вы пользуетесь займом бесплатно на протяжении 120 дней. При этом посредством пластика вы можете оплачивать обычные и интернет-покупки, закрывать счета в различных организациях (за коммунальные услуги и интернет, в кафе и ресторанах, кино и развлекательных заведениях, фитнес-клубах и салонах красоты).

Клиент самостоятельно выбирает удобный для него способ пополнения:

● в банкомате и терминале;

● через кассу заимодавца;

● перечислением необходимой суммы с расчетного счета;

● электронными деньгами.

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