Можно больше
- ставка от 21% годовых
- кредитный лимит до 800 000 ₽
- льготный период до 123 дней
- годовое обслуживание от 0 до 499 ₽
- бонусная программа
- ставка от 18% годовых
- кредитный лимит до 27 700 $
- льготный период до 123 дней
- годовое обслуживание от 0 до 10 $
- бонусная программа
- ставка от 18% годовых
- кредитный лимит до 20 000 €
- льготный период до 123 дней
- годовое обслуживание от 0 до 10 €
- бонусная программа
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard World
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay;
- Garmin Pay для Visa
- Благотворительность
МКБ Бонус: начисление бонусных баллов за покупки, которыми в дальнейшем можно компенсировать любую покупку от 1 000 руб., совершенную в прошлом месяце из расчета 1 балл = 1 руб., а также направить баллы на благотворительность (в фонд "Арифметика добра"):
- 2 000 приветственных баллов;
- 5% в одной из выбранных клиентом категориях: "Кафе и рестораны", "АЗС", "Путешествия", "Оплата ЖКХ", "Одежда и обувь" (с 1.07.2019 по 30.09.2019);
- 1% за покупки в других категориях;
- 50-300 баллов за операции в МКБ Онлайн
мин. сумма списания баллов при компенсации покупки - 1 000 баллов, макс. сумма начисления/компенсации баллов – 1 500 баллов в месяц
комиссия не взимается при совершении покупок за счет кредитного лимита в течение года на сумму не менее 120 000 руб.
комиссия не взимается при совершении покупок за счет кредитного лимита в течение года на сумму не менее 2 000 долл.
комиссия не взимается при совершении покупок за счет кредитного лимита в течение года на сумму не менее 1 700 евро
- 2,9% + 290 руб.;
- 0% за счет собственных средств
- 2,9% + 290 руб.;
- 0% за счет собственных средств
- 2,9% + 290 руб.;
- 250 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров, 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию (макс. 30 000 руб. в месяц) в банкоматах иных банков) за счет собственных средств
- 2,9% + 290 руб.;
- 250 руб. за счет собственных средств
- 2,9% + 5 долл.;
- 0% за счет собственных средств
- 2,9% + 5 долл.;
- 0% за счет собственных средств
- 2,9% + 5 долл.;
- 5 долл. (0% в банкоматах банков-партнеров, 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию (макс. 30 000 руб.(эквивалент) в месяц) в банкоматах иных банков) за счет собственных средств
- 2,9% + 5 долл.;
- 5 долл. за счет собственных средств
- 2,9% + 5 евро;
- 0% за счет собственных средств
- 2,9% + 5 евро;
- 0% за счет собственных средств
- 2,9% + 5 евро;
- 5 евро (0% в банкоматах банков-партнеров, 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию (макс. 30 000 руб.(эквивалент) в месяц) в банкоматах иных банков) за счет собственных средств
- 2,9% + 5 евро;
- 5 евро за счет собственных средств
- СМС-информирование - 59 руб., 0,9 долл./евро в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 90 руб. за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- неустойка за несвоевременное погашение задолженности - 20% годовых
- операции оплаты товаров и услуг
5% от суммы основного долга
- не требуется
- не требуется
- не требуется
- возможность бесплатного обслуживания;
- бонусная программа;
- наличие льготного периода
- льготный период не распространяется на операции снятия наличных
- требуется регистрация работодателя в Москве / Московской области
- российский рубль
- доллар США
- евро
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «Можно больше» с лимитом 30 000 руб. беспроцентный период составит до 123 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 2 793 руб., процентная ставка от 21% годовых , переплата за период — 3 516 руб. , годовое обслуживание: 0 - 499 руб.
- Адрес
- 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
- ОГРН
- 1027739555282
- Сайт
- www.mkb.ru
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8 800 100-48-88 — единая справочная служба