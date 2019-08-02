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Московский Кредитный Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Можно больше

Visa Classic «Можно больше» — Московский Кредитный Банк
Основные характеристики
  • ставка от 21% годовых
  • кредитный лимит до 800 000  ₽
  • льготный период до 123 дней
  • годовое обслуживание от 0 до 499 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay;
  • Garmin Pay для Visa
Бонусы
  • Благотворительность

МКБ Бонус: начисление бонусных баллов за покупки, которыми в дальнейшем можно компенсировать любую покупку от 1 000 руб., совершенную в прошлом месяце из расчета 1 балл = 1 руб., а также направить баллы на благотворительность (в фонд "Арифметика добра"):

  • 2 000 приветственных баллов;
  • 5% в одной из выбранных клиентом категориях: "Кафе и рестораны", "АЗС", "Путешествия", "Оплата ЖКХ", "Одежда и обувь" (с 1.07.2019 по 30.09.2019);
  • 1% за покупки в других категориях;
  • 50-300 баллов за операции в МКБ Онлайн

мин. сумма списания баллов при компенсации покупки - 1 000 баллов, макс. сумма начисления/компенсации баллов – 1 500 баллов в месяц

Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 499 ₽

комиссия не взимается при совершении покупок за счет кредитного лимита в течение года на сумму не менее 120 000 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка
  • 2,9% + 290 руб.;
  • 0% за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
  • 2,9% + 290 руб.;
  • 0% за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 2,9% + 290 руб.;
  • 250 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров, 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию (макс. 30 000 руб. в месяц) в банкоматах иных банков) за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 2,9% + 290 руб.;
  • 250 руб. за счет собственных средств
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб., 0,9 долл./евро в месяц;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 90 руб. за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
  • неустойка за несвоевременное погашение задолженности - 20% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 800 000 ₽
Льготный период
до 123 дня
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 21% до 34%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возможность бесплатного обслуживания;
  • бонусная программа;
  • наличие льготного периода
Минусы
  • льготный период не распространяется на операции снятия наличных
Особые ограничения
  • требуется регистрация работодателя в Москве / Московской области
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Дата актуализации
02.08.2019 12:34

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Можно больше» с лимитом 30 000 руб. беспроцентный период составит до 123 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 2 793 руб., процентная ставка от 21% годовых , переплата за период — 3 516 руб. , годовое обслуживание: 0 - 499 руб.

Кредитная карта «Можно больше» в 49 городах России
751
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Справочная информация
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Адрес
107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
ОГРН
1027739555282
Сайт
www.mkb.ru
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Телефоны
8 800 100-48-88 — единая справочная служба