комиссия не взимается при совершении покупок за счет кредитного лимита в течение года на сумму не менее 1 700 евро

комиссия не взимается при совершении покупок за счет кредитного лимита в течение года на сумму не менее 2 000 долл.

комиссия не взимается при совершении покупок за счет кредитного лимита в течение года на сумму не менее 120 000 руб.

МКБ Бонус: начисление бонусных баллов за покупки, которыми в дальнейшем можно компенсировать любую покупку от 1 000 руб., совершенную в прошлом месяце из расчета 1 балл = 1 руб., а также направить баллы на благотворительность (в фонд "Арифметика добра"):

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Можно больше» с лимитом 30 000 руб. беспроцентный период составит до 123 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 2 793 руб., процентная ставка от 21% годовых , переплата за период — 3 516 руб. , годовое обслуживание: 0 - 499 руб.