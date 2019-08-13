Кредитные карты с льготным периодом 120 дней в Альфа-Банке пользуются большой популярностью среди клиентов. Это объясняется длительностью срока, в течение которого не начисляются проценты. Он составляет 4 месяца. Фактически вы расплачивается пластиком, совершая покупки и закрывая счета, и не задумываетесь о пополнении счета в течение 120 дней.

Чтобы оформить такой продукт, нужно соответствовать определенным требованиям:

● неограниченная дееспособность;

● совершеннолетие;

● наличие гражданства, регистрации на территории РФ и стабильного источника дохода.

Лучше, если заявитель сможет подтвердить свой доход, предоставив справку о зарплате с текущего места работы. Тогда вероятность получения одобрения увеличится. Важно, чтобы история погашения ранее принятых обязательств клиентом была положительной. Банк запрашивает сведения из БКИ, и, если в прошлом были просрочки по займам, в оформлении карты имеют право отказать.

При заполнении анкеты следует указывать только достоверную информацию о себе. При подаче заявки понадобится паспорт: в обязательном порядке указывают данные этого документа. Дополнительно могут запросить водительское удостоверение, ИНН, СНИЛС, военный билет, диплом об образовании, загранпаспорт, копию трудовой книжки.

При возникновении просроченной задолженности применяются штрафные санкции. Это приводит к резкому росту стоимости обязательства. Как результат, ухудшается персональный рейтинг заёмщика, что крайне нежелательно.

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