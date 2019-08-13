При оформлении кредитной карты с льготным периодом 120 дней в Хоум Кредит Банке нужно будет доказать свою платежеспособность. Сделать это можно, предъявив справку о зарплате с текущего места работы. Дополнительные поступления также учитываются при одобрении продукта, поэтому об их наличии следует упомянуть при заполнении анкеты.

Клиент должен быть старше 18 лет, иметь гражданство и регистрацию на территории РФ. Его личная история погашения обязательств должна быть безупречной.

Карта отличается особенно длительным льготным периодом. На протяжении 120 дней проценты не начисляются. Фактически вы пользуетесь заемными средствами бесплатно на протяжении 4 месяцев.

Посредством пластика удобно оплачивать обычные и интернет-покупки, а также закрывать счета в различных заведениях:

● кафе;

● кино;

● ресторанах;

● фитнес-центрах;

● салонах красоты.

Клиент выбирает способ пополнения, исходя из удобства совершения операции и размера комиссии, взимаемой за проведение транзакции:

● наличными в кассе эмитента;

● через терминал или банкомат с функцией приема денег;

● перечислением необходимой суммы с расчетного счета;

● воспользовавшись электронным кошельком (Qiwi, Webmoney, «Яндекс»).

Полезные сервисы на Banki.ru

Наш портал относится к крупнейшим медиаресурсам Рунета. Ежедневно здесь фиксируется более 3 тысяч поданных заявок. Мы регулярно публикуем последние новости и пресс-релизы, касающиеся важных событий финансовой сферы: с нами вы всегда будете в курсе происходящего.

После регистрации на круглосуточном форуме вам станут доступны все преимущества безграничного общения в режиме онлайн. Вам будет интересно обсудить с другими участниками волнующие вас темы, высказать собственное мнение, поделиться личным опытом взаимодействия с представителями различных организаций.

Для оказания содействия при решении особо сложных проблем на нашем портале предусмотрена консультация специалиста. Эксперт детально изучит особенности обозначенной вами ситуации и предложит оптимальный выход из нее, подкрепив свой совет ссылками на нормы действующего законодательства.

«Депозитный брокер» за вас проанализирует все доступные варианты открытия банковского вклада, сравнит условия оказания услуги и укажет на наиболее подходящую позицию (с самой высокой ставкой). Вам нужно будет только определиться со сроком и размером депозита, а также найти немного времени, чтобы посетить отделение рекомендованного учреждения.

Автолюбителям стоит заранее рассчитать стоимость полисов ОСАГО и КАСКО, воспользовавшись удобными калькуляторами. Поскольку все вычисления проводятся с учётом скидки, которая полагается за безаварийное вождение, вы не переплатите лишнего при оформлении страховки в офисе агента.

Операторы горячей линии готовы ответить на любые ваши вопросы. Такая услуга доступна абсолютно всем посетителям Banki.ru и предоставляется бесплатно.