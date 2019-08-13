Кредитная карта с льготным периодом 120 дней в Совкомбанке — интересный продукт, доступный большинству совершеннолетних граждан Российской Федерации. При оформлении в обязательном порядке понадобится паспорт (для подтверждения личности и возраста обратившегося). Дополнительно могут потребовать:

● водительское удостоверение;

● военный билет;

● документ об образовании;

● копию трудовой книжки;

● соглашение с работодателем;

● пенсионное свидетельство;

● ИНН;

● полис добровольного медицинского страхования.

Обратившийся должен доказать свою платежеспособность. Сделать это лучше, предъявив справку о зарплате. Если история погашения ранее принятых обязательств клиентом отрицательная, в ссуде вправе отказать, ведь такие клиенты не вызывают доверия.

Карта отличается длительным льготным периодом. Вы совершаете любые покупки и закрываете счета посредством пластика бесплатно на протяжении 120 дней: в течение этого времени проценты не начисляются. Фактически вы пользуетесь безвозмездно заемными средствами около 4 месяцев.

Как пополнить баланс карты, держатель решает самостоятельно. При этом ориентируются на удобство совершения операции и размер комиссии, взимаемой за проведение транзакции:

● наличными в кассе банка;

● через терминал эмитента;

● электронными деньгами;

● перечислением необходимой суммы с расчетного счета;

● межкарточным переводом.

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