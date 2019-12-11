Кредитные карты 120 дней льготного периода в Московский Кредитный Банк

Банк: Московский Кредитный Банк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
Mastercard World
 от 18% до 20 000 до 123 0 - 10 нет
91 заявка

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.

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Отзывы

Неравнодушные сотрудники
Оценка: 5 Проверяется
Обратилась в отделение на Леваневского в Краснодаре для оформления кредитной карты, прождав в очереди минут 20 попала к менеджеру Кристине, очень грамотная и компетентная девушка... Весь отзыв
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Чтобы оформить кредитную карту с льготным периодом 120 дней в Московском Кредитном Банке, нужно соответствовать определенным критериям:

● неограниченная дееспособность;

● совершеннолетие;

● наличие гражданства, регистрации на территории РФ и источника стабильного дохода.

Для получения пластика в обязательном порядке понадобится паспорт. Эмитент имеет право дополнительно запросить следующие документы:

● пенсионное свидетельство;

● ИНН;

● диплом о высшем или среднем профессиональном образовании;

● договор с работодателем;

● заверенную копию трудовой книжки;

● военный билет;

● загранпаспорт.

Она отличается длительным льготным периодом, в течение которого проценты не начисляются. Вы пользуетесь займом бесплатно на протяжении 120 дней. При этом посредством пластика вы можете оплачивать обычные и интернет-покупки, закрывать счета в различных организациях (за коммунальные услуги и интернет, в кафе и ресторанах, кино и развлекательных заведениях, фитнес-клубах и салонах красоты).

Клиент самостоятельно выбирает удобный для него способ пополнения:

● в банкомате и терминале;

● через кассу заимодавца;

● перечислением необходимой суммы с расчетного счета;

● электронными деньгами.

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