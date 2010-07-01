Азиатско-Тихоокеанский Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная карта Универсальная

Mastercard Standard — Азиатско-Тихоокеанский Банк
еще 3 карты
Основные характеристики
  • ставка от 17,9% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 56 дней
  • годовое обслуживание 1 788 ₽
  • cash back 1%
  • Mastercard Standard — Азиатско-Тихоокеанский Банк
  • Mastercard Gold — Азиатско-Тихоокеанский Банк
  • Visa Classic — Азиатско-Тихоокеанский Банк
  • Visa Gold — Азиатско-Тихоокеанский Банк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Условия кредитования Требования и документы Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Visa Gold
  • Mastercard Standard
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
  • возможна привязка карты к Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay (для Visa)
  • неименная
Cash Back 1%

от суммы любых покупок без ограничений
Использование собственных средств возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 788 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

4,9% мин. 390 руб.
Снятие наличных в ПВН банка

4,9% мин. 390 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков

4,9% мин. 390 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков

4,9% мин. 390 руб.
Лимиты по операциям выдача наличных - до 150 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование (полный пакет) - 89 руб. в месяц, обязательный пакет предоставляется бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - первый запрос бесплатно, далее 45 руб.;
  • пени за просрочку возврата кредита/уплаты процентов - единовременный штраф 700 руб. + неустойка 3% в день / 20% годовых;
    • участие в дисконтных программах платежной системы Visa и Mastercard
Дата актуализации 07.11.2019 12:42
Размер кредитного лимита от 31 000 до 300 000 ₽
Льготный период до 56 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода 0%
Проценты за кредит от 17,9% до 36,9%
17,9%-24,9% - для совершения покупок, 19,9%-36,9% - по снятию наличных
Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы кредитного лимита
+ начисленные проценты
Дата актуализации 07.11.2019 12:42
Возраст
от 21 до 67 лет
Подтверждение дохода
  • косвенное подтверждение доходов
  • не требуется

банк при необходимости может затребовать справку о доходах по форме 2-НДФЛ или по форме банка
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
  • временная
Стаж работы
на последнем месте не менее 1 месяца
Дата актуализации 07.11.2019 12:42
Плюсы
  • наличие бонусной программы;
  • оформление карты по паспорту;
  • возможна выдача кредита заемщикам с трудовым стажем на последнем месте работы от 1 месяца
Минусы
  • крупная комиссия за снятие кредитных средств;
  • льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;
  • существенные санкции за просрочку платежа
Дата актуализации 07.11.2019 12:42

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Универсальная карта» с лимитом 31 000 руб. беспроцентный период составит до 56 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 2 841 руб., процентная ставка от 17.9% годовых , переплата за период — 3 092 руб. , годовое обслуживание: 1 788 руб.

Расчет платежа является приблизительным и осуществляется по методике Банки.ру

Кредитная карта «Универсальная» в 108 городах России
76
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Справочная информация
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
ОГРН
1022800000079
Сайт
www.atb.su
Отделения и банкоматы
в городе Благовещенск
Отделения 8
Банкоматы 22
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Телефоны
8 800 775-88-88 — единая справочная служба

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