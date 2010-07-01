Кредитная карта Универсальная
- ставка от 17,9% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 56 дней
- годовое обслуживание 1 788 ₽
- cash back 1%
|
Тип карты
на выбор
|
|Технологические особенности
|
|Cash Back
|
1%
от суммы любых покупок без ограничений
|Использование собственных средств
|возможно
|Выпуск и годовое обслуживание
|
1 788 ₽
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
4,9% мин. 390 руб.
|Снятие наличных в ПВН банка
|
4,9% мин. 390 руб.
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
4,9% мин. 390 руб.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
4,9% мин. 390 руб.
|Лимиты по операциям
|выдача наличных - до 150 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|07.11.2019 12:42
|Размер кредитного лимита
|от 31 000 до 300 000 ₽
|Льготный период
|
до 56 дней
действует на:
|Проценты в течение льготного периода
|0%
|Проценты за кредит
|
от 17,9%
до 36,9%
17,9%-24,9% - для совершения покупок, 19,9%-36,9% - по снятию наличных
|Погашение кредита
|
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы кредитного лимита
+ начисленные проценты
|Дата актуализации
|07.11.2019 12:42
|Возраст
|
от 21 до 67 лет
|Подтверждение дохода
|
банк при необходимости может затребовать справку о доходах по форме 2-НДФЛ или по форме банка
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Стаж работы
|
на последнем месте не менее 1 месяца
|Дата актуализации
|07.11.2019 12:42
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Дата актуализации
|07.11.2019 12:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «Универсальная карта» с лимитом 31 000 руб. беспроцентный период составит до 56 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 2 841 руб., процентная ставка от 17.9% годовых , переплата за период — 3 092 руб. , годовое обслуживание: 1 788 руб.
Расчет платежа является приблизительным и осуществляется по методике Банки.ру
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- Адрес
- 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
- ОГРН
- 1022800000079
- Сайт
- www.atb.su
- Отделения и банкоматы
-
в городе Благовещенск
- Телефоны
-
8 800 775-88-88 — единая справочная служба