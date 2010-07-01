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Следующим преимуществом следует назвать грейс-период. Он подразумевает определенный промежуток времени, в течение которого потребители имеют возможность бесплатно погасить задолженность. Главное — уточнить дату начала действия льготного срока. Как правило, это первая безналичная операция или день получения «пластика». Такой вариант очень любят уезжающие на отдых за границу. Они оформляют средства в качестве резервного фонда для непредвиденных расходов, а потом просто возвращают потраченные деньги без уплаты процентов.

Процесс оформления

Прежде чем подать заявление, вам необходимо определиться с размером суммы. Многие предпочитают взять больше, аргументируя такой поступок тем, что деньги так или иначе нужно возвращать. Однако такой подход лишь усложнит погашение задолженности и создаст новые финансовые проблемы. Поэтому нужно подходить к выбору, исходя не только из личных потребностей, но и возможностей. Затем переходите к изучению основных параметров:

1. процентная ставка;

2. сборы за обслуживание;

3. продолжительность.

Именно указанные условия составляют окончательную стоимость услуги. Нередко банки делают скидки — например, по праздникам или для постоянных клиентов. Также вам следует обратить внимание на предложенные дополнительные опции — cash back, различные бонусные и партнерские программы. Такие привилегии принесут вам реальную пользу, помогая экономить даже на повседневных покупках.

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