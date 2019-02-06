Справка Banki.ru

Банк учрежден в 1992 году на базе отделения Промстройбанка СССР под наименованием «Амурпромстройбанк».

Весной 2000 года финансовое положение Амурпромстройбанка ухудшилось настолько, что кредитное учреждение перешло под управление Агентства по реструктуризации кредитных организаций (ГК «АРКО», сегодняшним правопреемником является Агентство по страхованию вкладов). В феврале 2002 года ГК «АРКО» окончательно вышла из состава акционеров, продав свой пакет ООО «Сайга-М».

В 2006 году основным акционером банка стало ООО «Петропавловск Финанс» (сейчас ООО «ППФИН Регион»). Участники «ППФИН Региона» — известные бизнесмены Андрей Вдовин, Кирилл Якубовский, Павел Масловский и Питер Хамбро, в 2008 году успешно продавшие московский Экспобанк британскому банку Barclays за 745 млн долларов США. В мае 2006 года Амурпромстройбанк получил действующее наименование — ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АТБ), в августе 2015 года организационно-правовая форма банка была изменена на ПАО. В 2010 году АТБ расширил территорию своего присутствия на Камчатке и Колыме, присоединив два дальневосточных банка — ОАО «Колыма-банк» и ОАО «Камчатпромбанк».

В июле 2016 года Азиатско-Тихоокеанский Банк закрыл сделку по приобретению М2М Прайвет Банка, в число акционеров которого ранее входил Андрей Вдовин (акционер и председатель совета директоров АТБ) и члены его семьи. В декабре 2016 года у М2М Прайвет Банка была отозвана лицензия (см. «Книгу памяти»).

Отметим, что в М2М Прайвет Банке у АТБ «зависли» активы в виде межбанковских кредитов и акций на общую сумму порядка 6,5 млрд рублей. В соответствии с требованиями ЦБ РФ, в данной ситуации АТБ обязан сформировать в моменте стопроцентный резерв по этим активам. Учитывая тот факт, что у банка и без того наблюдались некоторые проблемы с достаточностью капитала (норматив достаточности собственных средств Н1.0 регулярно опускался ниже 10%, что до ввода новых базельских стандартов являлось нижней границей норматива), одномоментное досоздание резервов на столь внушительную сумму сильно ударило бы по финансовому положению АТБ. В результате переговоров руководству банка удалось в исключительном порядке согласовать с ЦБ индивидуальный график создания резервов по требованиям к М2М Прайвет Банку, что позволило снизить и растянуть во времени нагрузку на капитал кредитной организации.

До 2017 года бенефициарами основного пакета акций кредитной организации в 67,61% являлись Андрей Вдовин, Алексей Масловский и Питер Хамбро. Доля в 17,91% акций АТБ с 2007 года принадлежала шведскому инвестиционному фонду East Capital*, долей в 6,71% с октября 2008 года владела Международная финансовая корпорация (IFC, инвестиционное подразделение Всемирного банка), доля в 2,64% за Epic Vision Ltd (конечный бенефициар — Кимора Рената Харрис), 1,76% — у ООО «Экспо-лизинг», 3,4% приходилось на акционеров-миноритариев.

28 февраля 2017 года стало известно, что Банк России вынес предписание о принудительном снижении подконтрольной Андрею Вдовину (совладелец сети магазинов «Азбука Вкуса») доли до уровня менее 10% с целью отстранения его от управления банком в связи с испорченной деловой репутацией: Андрей Вдовин ранее возглавлял совет директоров стопроцентной «дочки» АТБ — М2М Прайвет Банка, лицензия у которого была отозвана 9 декабря 2016 года. В соответствии с правилами ЦБ, в случае отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций признается неудовлетворительной деловая репутация членов совета директоров и руководителей кредитной организации. При этом одновременно с отзывом лицензии у М2М Прайвет Банка ЦБ обратился в генпрокуратуру РФ, указав на вывод активов одним из основных его собственников (не уточнив, кем именно).

По данным РБК, помимо Андрея Вдовина, аналогичное предписание о снижении доли получили еще два акционера АТБ — Питер Хамбро и сын бывшего сенатора Павла Масловского Алексей Масловский. Стоит отметить, что Вдовин, Хамбро и Масловский через компании «ППФИН Регион» и «Техсан Энтерпрайзис Лимитед» совместно контролировали в общей сложности 67,58% банка. По закону «О Центральном банке» на выполнение требований предписания о снижении доли ниже 10% отводится 90 дней.

Примечательно, что впервые в практике подобное предписание получил фонд East Capital, который также входит в состав акционеров АТБ. Помимо АТБ, фонд East Capital владеет (либо владел) долями в капиталах следующих российских кредитных организаций: Фиа-Банк (19,99%, лицензия отозвана), Пробизнесбанк (19,93%, лицензия отозвана), Акибанк (18,56%), Локо-Банк (11,06%). По данным ряда СМИ, шведскому инвестфонду как совладельцу доли в лишенном лицензии Пробизнесбанке ЦБ выдал аналогичные предписания по оставшимся у него действующим банковским активам, в том числе АТБ, в котором фонд контролирует 17,91% акций. В сообщениях также указывалось, что East Capital планирует свернуть российский банковский бизнес.

Согласно информации, раскрываемой на сайте ЦБ, по состоянию на 19 февраля 2018 года крупнейшим бенефициаром банка выступал Максим Чернавин с долей в 31,81% акций. Международной финансовой корпорации (IFC) принадлежало 25,38% акций, шведскому инвестфонду East Capital — 10%, компании Epic Vission Ltd. — 9,97%, ООО «ППФИН Регион» — 8,24% (бенефициары — Андрей Вдовин, Алексей Масловский, Питер Хамбро и другие граждане Великобритании), ООО «Экспо-лизинг» — 1,76%. Акционеры-миноритарии владели 12,84% акций банка. По данным газеты «Коммерсантъ», АТБ направил новую схему владения в ЦБ 5 декабря 2017 года. При этом пресс-служба АТБ пояснила, что изменения в структуре акционеров были выполнены лишь для регулятивных требований, а текущая схема владения отражает распределение голосующих долей между акционерами. Таким образом, банк не привлекал сторонних инвесторов, хотя, по данным СМИ, к АТБ проявляли интерес как другие банки и небанковские структуры, так и инвесторы — физические лица.

С 26 апреля 2018 года банк проходит процедуру финансового оздоровления под управлением УК ФКБС. С сентября 2018 года владельцем свыше 99,9% акций банка выступает ЦБ РФ.

Головной офис банка расположен в Благовещенске. Сеть продаж насчитывает 213 отделений в 108 населенных пунктах. Численность персонала банка составляет порядка 3,7 тыс. человек. На начало октября 2017 года держателям банковских карт было доступно 278 банкоматов и 210 терминалов самообслуживания. Банк имеет собственный процессинговый центр.

Согласно данным презентации на декабрь 2017 года, банк обслуживает более 800 тыс. розничных клиентов и свыше 20 тыс. корпоративных клиентов. В числе крупных клиентов банка были замечены ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство республики Саха (Якутия)», ОАО «Селигдара», ОАО «Зейское автотранспортное предприятие», ООО «Научно-производственная компания «Эпл даймонд», ОАО «Амурдормаш», ОАО «Амуравтотранс», ОАО «Амурский судостроительный завод», АО «Золотодобывающее предприятие «Коболдо», ОАО «Зейский лесоперевалочный комбинат», ОАО «Амурфармация», ОАО «Благсантехмонтаж», АО «Лесопромышленный комплекс «Тындалес», ОАО «Головной ремонтно-восстановительный поезд № 21», ОАО «Гортопсбыт», ОАО «Трест Мостострой — 10», Ликвидационная комиссия ОАО «Энергостройтранс», ОАО «Швейная фабрика». Основными сегментами в розничном бизнесе для банка являются массовый рынок, пенсионеры и vip-клиенты.

Услуги банка для юридических лиц включают в себя кредитование, банковские гарантии, лизинг, вклады, векселя, РКО, зарплатные проекты, эквайринг, обслуживание внешнеэкономической деятельности, операции с драгоценными металлами. Физическим лицам банк предлагает кредитование, вклады, банковские карты (Visa, MasterCard и «Мир»), денежные переводы (Western Union, UNIStream, «Золотая Корона»), дистанционное банковское обслуживание, валютно-обменные операции, обезличенные металлические счета, страхование, в том числе пенсионное.

За период с начала февраля 2017 года по начало февраля 2018 года объем нетто-активов кредитной организации сократился на 6,7% — до 125,9 млрд рублей. За указанный период в пассивах основное снижение пришлось на вклады физических лиц, потерявшие в объеме 14,1% или почти 10 млрд рублей. В активах соответствующее сокращение наблюдалось прежде всего в кредитном портфеле, объем которого уменьшился на 10% или на 7,5 млрд рублей. Отрицательную динамику продемонстрировали также такие статьи, как портфель ценных бумаг и высоколиквидные активы, при этом банк почти вдвое нарастил объем выданных МБК.

Структура пассивов банка слабо диверсифицирована и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц: на 1 февраля 2018 года их доля в пассивах составляла 47,7% (годом ранее — 52%). Подавляющая часть данных средств — срочные вклады населения со сроками погашения свыше одного года. Значительную долю в структуре пассивов также формируют средства предприятий и организаций (свыше половины — остатки на расчетных счетах) и собственные средства кредитной организации, составлявшие на отчетную дату 15,4% и 10,9% соответственно. Доля средств, привлеченных на рынке МБК, составляет 4,5%. Банк обладает небольшой, но достаточно активной и стабильной клиентской базой, обороты по счетам клиентов за последний год составляли 40—70 млрд рублей ежемесячно.

Общая достаточность капитала банка на отчетную дату составляла 10,6% при минимуме в 8%. В расчет капитала по методике ЦБ включались субординированные займы по остаточной стоимости на 1,1 млрд рублей. Достаточность основного капитала, в состав которого не входят срочные субординированные займы, составляла 7,8% при минимуме в 6%.

Лидирующую позицию в структуре активов с долей в 55,7% занимает кредитный портфель. Еще 15,5% и 7,6% формируют вложения в ценные бумаги и высоколиквидные активы соответственно. Прочие активы и основные средства в сумме составляют долю в 9,5% активов нетто. Еще почти столько же приходится на долю выданных межбанковских кредитов.

За рассматриваемый период кредитный портфель сократился почти на 10% преимущественно за счет отрицательной динамики корпоративных ссуд (-19%). Розничные ссуды также сократились, но меньшими темпами (-4,1%), в результате чего их преобладающая доля в совокупном портфеле возросла с 62,6% до 66,4%. Совокупный портфель преимущественно долгосрочный с преобладанием кредитов на срок свыше трех лет (в особенности в розничном направлении). Уровень просроченной задолженности на 1 февраля 2018 года увеличился до 14,0% с 11,3% годом ранее, что является достаточно высоким показателем. Уровень резервирования по портфелю поддерживается консервативным и составляет 26,6% (годом ранее — 27,2%). В последний год кредитный портфель был обеспечен залогом имущества чуть более чем на 60%, что является недостаточным уровнем. Согласно данным отчетности банка, основной объем ссуд физическим лицам приходится на потребительское кредитование. Ссуды корпоративного сектора в основном представлены кредитами предприятиям торговли, финансовых услуг и строительства.

Портфель ценных бумаг на 82% состоит из облигаций, оставшаяся часть представлена акциями российских и зарубежных эмитентов. Свыше половины в портфеле облигаций представлено госбумаги и ОФЗ. Оставшаяся часть распределена между еврооблигациями и облигациями российских компаний. Доля бумаг, переданных в РЕПО, не превышает 15%.

На рынке МБК кредитная организация в 2017 году заметно увеличила активность. Банк выступает преимущественно нетто-заемщиком, однако обороты по размещению ликвидности со второй половины 2017 года также заметно прибавили в объеме. Фининститут активен на валютном рынке, где внутримесячные обороты по конверсионным операциям достигали в 2017 году 600 млрд рублей.

По итогам 2017 года банк понес чистый убыток в размере 560,4 млн рублей по РСБУ против чистой прибыли на сумму 890,4 млн рублей за 2016 год. Существенное давление на финрезультат банка в 2017 году оказывали убытки по статье «другие расходы».

Совет директоров: Кар Джейкобс Марго (председатель), Ринат Досмухамедов, Валерия Селиванова, Алексей Куликов, Алексей Костиков, Олег Котков, Марк Ван дер Плас.

Правление: Дмитрий Макаров (и. о. председателя), Татьяна Шаблыко, Андрей Чавтур.

* East Capital — основанная в 1997 году компания, специализирующаяся на инвестициях в финансовый сектор Восточной Европы и Китая, один из крупнейших зарубежных инвесторов на фондовом рынке РФ. Объем активов в управлении составляет 3,1 млрд евро как в акциях, свободно обращающихся на фондовом рынке, так и в капитале некотируемых частных компаний. Головной офис компании находится в Стокгольме, а региональные офисы расположены в Гонконге, Москве, Осло, Люксембурге, Таллине и Дубае. Количество сотрудников — 180 человек, клиентов — 450 тыс. (в том числе 25 тыс. прямых клиентов). Ключевыми владельцами фонда East Capital выступают пять физических лиц: Кестутис Саснаускас, Ларс Хаканссон, Карин Хирн, Альбин Росенгрен и Ганс Грайпенгейссер. East Capital владеет пакетами в пределах 20% долей в капиталах российских Фиа-Банка, Азиатско-Тихоокеанского Банка, Акибанка, Локо-Банка.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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