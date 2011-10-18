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Вклады Азиатско-Тихоокеанского Банка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Азиатско-Тихоокеанского Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

10 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,7% 250 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,8% 125 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,7% 50 000 182 дня
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,6% 334 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,7% 200 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,8% 167 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 1 500 000 500 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,8% 1 500 000 182 дня
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 3,1% 140 731 день
Евро 0,15% 100 182 дня
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,2% 1 500 000 182 дня
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 3,25% 140 731 день
Китайский юань 0,4% 700 367 дней
Евро 0,15% 100 182 дня
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 1 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,5% 20 367 дней
Евро 0,15% 20 182 дня
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
260 960

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Вклады Азиатско-Тихоокеанского Банка

При подборе выгодных вкладов Азиатско-Тихоокеанского Банка следует внимательно ознакомиться с имеющимися предложениями. Условия по размещению депозитов для физических лиц могут существенно отличаться. Следует определиться, на какие сумму и срок вы планируете открыть счет, необходима ли возможность частичного снятия или пополнения, а также с какой периодичностью планируется получение процентов. Как правило, срочные вклады с выплатой дохода в конце срока и без возможности осуществления приходных и расходных операций имеют более высокие процентные ставки. Рекомендуем также обратить внимание на условия досрочного расторжения, пролонгации договора и т.д. Выбрав подходящие условия для вложения, зная ставки и сроки размещения, можно посчитать их доходность на калькуляторе. Сравнив имеющиеся условия и проценты по вкладам в Азиатско-Тихоокеанском Банке, можно открыть онлайн или обратиться в ближайший офис.

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