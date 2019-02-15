Курсы валют Азиатско-Тихоокеанского Банка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|66,13
|67,34
|15.02.2019 13:42
|EUR
|1
|Евро
|74,59
|75,65
|15.02.2019 13:41
|GBP
|1
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|84,15
|86,86
|15.02.2019 13:42
|CHF
|1
|Швейцарский франк
|65,06
|67,24
|15.02.2019 13:41
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
- Адрес
- г. Москва, пер. Вознесенский, д. 11, стр. 1
- ОГРН
- 1022800000079
- Сайт
- www.atb.su
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 988-30-61(495) 988-30-628 800 775-88-88 — единая справочная служба
Предложения Азиатско-Тихоокеанского Банка
- Кратко
- Подробно
Потребительские кредиты
Вклады
Кредитные карты
Дебетовые карты
Кредиты для бизнеса
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 9% Срок 300 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
126 771
Курсы валют в городах
Баннер показывается только незарегистрированным пользователям. Войти или Зарегистрироваться