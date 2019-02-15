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Курсы валют Азиатско-Тихоокеанского Банка в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 66,13 67,34 15.02.2019 13:42
EUR 		1 Евро 74,59 75,65 15.02.2019 13:41
GBP 		1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 84,15 86,86 15.02.2019 13:42
CHF 		1 Швейцарский франк 65,06 67,24 15.02.2019 13:41
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
Адрес
г. Москва, пер. Вознесенский, д. 11, стр. 1
ОГРН
1022800000079
Сайт
www.atb.su
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 11
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Телефоны
(495) 988-30-61
(495) 988-30-62
8 800 775-88-88 — единая справочная служба

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