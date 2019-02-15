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Курсы валют Солид Банка в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Солид Банк» на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 66,35 67,05 15.02.2019 20:51
EUR 		1 Евро 74,65 75,35 15.02.2019 20:50
GBP 		1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 83,45 87,45 15.02.2019 20:49
CHF 		1 Швейцарский франк 64,70 67,20 15.02.2019 20:52
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Солид Банк»
Адрес
г. Москва, ш. Хорошевское, д. 32а
ОГРН
1024100000121
Сайт
www.solidbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 1
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Телефоны
(495) 644-40-47
8 800 775-56-06
(423) 226-57-22

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