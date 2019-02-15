Курсы валют Солид Банка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Солид Банк» на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|66,35
|67,05
|15.02.2019 20:51
|EUR
|1
|Евро
|74,65
|75,35
|15.02.2019 20:50
|GBP
|1
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|83,45
|87,45
|15.02.2019 20:49
|CHF
|1
|Швейцарский франк
|64,70
|67,20
|15.02.2019 20:52
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Солид Банк»
- Адрес
- г. Москва, ш. Хорошевское, д. 32а
- ОГРН
- 1024100000121
- Сайт
- www.solidbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 644-40-478 800 775-56-06(423) 226-57-22
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