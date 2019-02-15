Вход
Поиск

Курсы валют банка Уралсиб в Москве

изменить город

Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Банк Уралсиб» на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 65,76 67,71 15.02.2019 20:51
EUR 		1 Евро 74,32 76,29 15.02.2019 20:51
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
Адрес
г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
ОГРН
1020280000190
Сайт
www.uralsib.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 32
Банкоматы 73
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 723-77-77
(495) 723-77-00
8 800 700-77-16
8 800 250-57-57 — единая справочная служба

Предложения банка Уралсиб

  • Кратко
  • Подробно

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения
144 811

Курсы валют в городах

Баннер показывается только незарегистрированным пользователям. Войти или Зарегистрироваться