Курсы валют банка Уралсиб в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Банк Уралсиб» на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|65,76
|67,71
|15.02.2019 20:51
|EUR
|1
|Евро
|74,32
|76,29
|15.02.2019 20:51
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
- Адрес
- г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
- ОГРН
- 1020280000190
- Сайт
- www.uralsib.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 723-77-77(495) 723-77-008 800 700-77-168 800 250-57-57 — единая справочная служба
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