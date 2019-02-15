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Курсы валют Генбанка в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные Генбанком на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 65,00 67,80 15.02.2019 20:53
EUR 		1 Евро 73,80 77,00 15.02.2019 20:53
GBP 		1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 80,30 87,30 15.02.2019 20:46
CHF 		1 Швейцарский франк 61,30 68,30 15.02.2019 20:47
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Генбанк»
Адрес
г. Москва, ул. Малая Андроньевская, д. 20/8, стр. 1—1а
ОГРН
1137711000074
Сайт
www.genbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 1
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Телефоны
8 800 333-55-45 — единая справочная служба

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