Курсы валют Генбанка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные Генбанком на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|65,00
|67,80
|15.02.2019 20:53
|EUR
|1
|Евро
|73,80
|77,00
|15.02.2019 20:53
|GBP
|1
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|80,30
|87,30
|15.02.2019 20:46
|CHF
|1
|Швейцарский франк
|61,30
|68,30
|15.02.2019 20:47
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Генбанк»
- Адрес
- г. Москва, ул. Малая Андроньевская, д. 20/8, стр. 1—1а
- ОГРН
- 1137711000074
- Сайт
- www.genbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 333-55-45 — единая справочная служба
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