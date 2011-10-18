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Курсы валют банка «Центр-инвест» в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Центр-инвест» на сегодня.

На текущий момент нет актуальной информации об официальных курсах банка в этом городе.
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
Адрес
г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50а/8, стр. 2
ОГРН
1026100001949
Сайт
www.centrinvest.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 2
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Телефоны
(495) 660-45-03
(495) 917-31-01
(863) 200-00-00 — информационно-справочная служба

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