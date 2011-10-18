Курсы валют банка «Центр-инвест» в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Центр-инвест» на сегодня.
На текущий момент нет актуальной информации об официальных курсах банка в этом городе.
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
- Адрес
- г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50а/8, стр. 2
- ОГРН
- 1026100001949
- Сайт
- www.centrinvest.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 660-45-03(495) 917-31-01(863) 200-00-00 — информационно-справочная служба
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- Кратко
- Подробно
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- Карта с кредитной линией Electron
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