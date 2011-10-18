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Вклады банка «Центр-инвест»

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов банка «Центр-инвест» можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

9 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 3,67% 25 000 3 года
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 3% 250 000 3 года
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 3% 25 000 1 год
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 10 1 год
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 3,83% 10 000 3 года
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,5% 50 000 1 год
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 2% 5 000 1 год
  • выплата процентов в конце срока
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Евро 0,1% 4 500 1 год
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,08% 500 000 3 года
  • выплата процентов ежемесячно
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,17% 500 000 3 года
  • выплата процентов ежегодно
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Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
90 910

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Центр-инвест
лицензия № 2225

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Вклады банка «Центр-Инвест»

При подборе выгодных вкладов банка «Центр-Инвест» следует внимательно ознакомиться с имеющимися предложениями. Условия по размещению депозитов для физических лиц могут существенно отличаться. Следует определиться, на какие сумму и срок вы планируете открыть счет, необходима ли возможность частичного снятия или пополнения, а также с какой периодичностью планируется получение процентов. Как правило, срочные вклады с выплатой дохода в конце срока и без возможности осуществления приходных и расходных операций имеют более высокие процентные ставки. Рекомендуем также обратить внимание на условия досрочного расторжения, пролонгации договора и т.д. Выбрав подходящие условия для вложения, зная ставки и сроки размещения, можно посчитать их доходность на калькуляторе. Сравнив имеющиеся условия и проценты по вкладам в банке «Центр-Инвест», можно открыть онлайн или обратиться в ближайший офис.

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