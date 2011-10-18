Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов банка «Центр-инвест» можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|3,67%
|25 000
|3 года
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|3%
|250 000
|3 года
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|3%
|25 000
|1 год
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7%
|10
|1 год
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|3,83%
|10 000
|3 года
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,5%
|50 000
|1 год
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Доллар США
|2%
|5 000
|1 год
|
|Евро
|0,1%
|4 500
|1 год
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,08%
|500 000
|3 года
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,17%
|500 000
|3 года
|
Похожие продукты других банков: Сельмашбанк, Донкомбанк, Дон-Тексбанк.
|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней
|Ставка в рублях
|8,1%
|Ставка в долларах
|4,05%
|Ставка в рублях
|7,4%
|Ставка в долларах
|3,75%
При подборе выгодных вкладов банка «Центр-Инвест» следует внимательно ознакомиться с имеющимися предложениями. Условия по размещению депозитов для физических лиц могут существенно отличаться. Следует определиться, на какие сумму и срок вы планируете открыть счет, необходима ли возможность частичного снятия или пополнения, а также с какой периодичностью планируется получение процентов. Как правило, срочные вклады с выплатой дохода в конце срока и без возможности осуществления приходных и расходных операций имеют более высокие процентные ставки. Рекомендуем также обратить внимание на условия досрочного расторжения, пролонгации договора и т.д. Выбрав подходящие условия для вложения, зная ставки и сроки размещения, можно посчитать их доходность на калькуляторе. Сравнив имеющиеся условия и проценты по вкладам в банке «Центр-Инвест», можно открыть онлайн или обратиться в ближайший офис.