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Вклады Инбанка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Инбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

1 вклад
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,15% 5 000 000 365 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Доллар США 3,9% 100 000 730 дней
Евро 0,65% 100 000 1095 дней
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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