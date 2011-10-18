Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Севергазбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,45%
|50 000
|1098 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|8,3%
|50 000
|367 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|4,5%
|100
|1860 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,9%
|500 000
|366 дней
|
|Доллар США
|2,5%
|16 500
|366 дней
|Евро
|0,2%
|40 000
|366 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,2%
|500 000
|367 дней
|
|Доллар США
|2,6%
|16 500
|367 дней
|Евро
|0,25%
|12 500
|367 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6%
|1 500 000
|366 дней
|
|Доллар США
|2,7%
|150 000
|366 дней
|Евро
|0,4%
|150 000
|366 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,1%
|500 000
|181 день
|
|Доллар США
|1,15%
|16 500
|367 дней
|Евро
|0,05%
|2 500
|367 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,4%
|500 000
|181 день
|
|Доллар США
|1,25%
|16 500
|367 дней
|Евро
|0,15%
|2 500
|367 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,2%
|1 500 000
|181 день
|
|Доллар США
|1,35%
|50 000
|367 дней
|Евро
|0,25%
|40 000
|181 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,5%
|500 000
|366 дней
|
|Доллар США
|2,75%
|20 000
|546 дней
|Евро
|0,25%
|40 000
|366 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,8%
|500 000
|367 дней
|
|Доллар США
|2,8%
|20 000
|367 дней
|Евро
|0,3%
|15 000
|367 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,5%
|1 500 000
|366 дней
|
|Доллар США
|2,95%
|150 000
|546 дней
|Евро
|0,45%
|150 000
|366 дней
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|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней
|Ставка в рублях
|8,1%
|Ставка в долларах
|4,05%
|Ставка в рублях
|7,4%
|Ставка в долларах
|3,75%
При подборе выгодных вкладов Банка СГБ следует внимательно ознакомиться с имеющимися предложениями. Условия по размещению депозитов для физических лиц могут существенно отличаться. Следует определиться, на какие сумму и срок вы планируете открыть счет, необходима ли возможность частичного снятия или пополнения, а также с какой периодичностью планируется получение процентов. Как правило, срочные вклады с выплатой дохода в конце срока и без возможности осуществления приходных и расходных операций имеют более высокие процентные ставки. Рекомендуем также обратить внимание на условия досрочного расторжения, пролонгации договора и т.д. Выбрав подходящие условия для вложения, зная ставки и сроки размещения, можно посчитать их доходность на калькуляторе. Сравнив имеющиеся условия и проценты по вкладам в Банке СГБ, можно открыть онлайн или обратиться в ближайший офис.