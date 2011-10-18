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Вклады Севергазбанка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Севергазбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

12 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,45% 50 000 1098 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,3% 50 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 4,5% 100 1860 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежеквартально
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,9% 500 000 366 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,5% 16 500 366 дней
Евро 0,2% 40 000 366 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,2% 500 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,6% 16 500 367 дней
Евро 0,25% 12 500 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 1 500 000 366 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,7% 150 000 366 дней
Евро 0,4% 150 000 366 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,1% 500 000 181 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,15% 16 500 367 дней
Евро 0,05% 2 500 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,4% 500 000 181 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,25% 16 500 367 дней
Евро 0,15% 2 500 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,2% 1 500 000 181 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,35% 50 000 367 дней
Евро 0,25% 40 000 181 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 500 000 366 дней
  • выплата процентов ежемесячно
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Доллар США 2,75% 20 000 546 дней
Евро 0,25% 40 000 366 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,8% 500 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
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Доллар США 2,8% 20 000 367 дней
Евро 0,3% 15 000 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 1 500 000 366 дней
  • выплата процентов ежемесячно
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Доллар США 2,95% 150 000 546 дней
Евро 0,45% 150 000 366 дней
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады Банка СГБ

При подборе выгодных вкладов Банка СГБ следует внимательно ознакомиться с имеющимися предложениями. Условия по размещению депозитов для физических лиц могут существенно отличаться. Следует определиться, на какие сумму и срок вы планируете открыть счет, необходима ли возможность частичного снятия или пополнения, а также с какой периодичностью планируется получение процентов. Как правило, срочные вклады с выплатой дохода в конце срока и без возможности осуществления приходных и расходных операций имеют более высокие процентные ставки. Рекомендуем также обратить внимание на условия досрочного расторжения, пролонгации договора и т.д. Выбрав подходящие условия для вложения, зная ставки и сроки размещения, можно посчитать их доходность на калькуляторе. Сравнив имеющиеся условия и проценты по вкладам в Банке СГБ, можно открыть онлайн или обратиться в ближайший офис.

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