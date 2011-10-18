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Вклады Алтынбанка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Алтынбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

7 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 1,7% 100 455 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Евро 0,4% 100 455 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,7% 10 000 90 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 1,5% 100 365 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Евро 0,15% 100 365 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 0,5% 100 90 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Евро 0,15% 100 90 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 0,8% 100 180 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Евро 0,1% 100 180 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 10 000 180 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,15% 10 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады банка «Кара Алтын»

Вклады банка «Кара Алтын» — отличный выбор, удовлетворяющий потребностям самой взыскательной аудитории. Проценты по вкладам банка «Кара Алтын» не разочаруют вас! Срочный вклад — это не только надежное средство хранения, но и средство приумножения накоплений, т. к. процентные ставки зачастую превышают инфляцию. В продуктовых линейках российских банков представлены вклады для физических лиц на любой вкус: с капитализацией и без, с возможностью пополнения и частичного снятия, с различной периодичностью выплаты процентов. Сервис Банки.ру поможет вам найти депозиты с высокими процентными ставками, подобрать продукты с выгодными условиями досрочного расторжения или с возможностью частичного снятия и т. д. Заключить договор об открытии вклада можно в отделении банка, а ряд кредитных организаций предоставляют возможность подачи заявки онлайн с последующим выездом банковского специалиста для оформления документов.

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