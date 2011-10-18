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Вклады Руснарбанка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Руснарбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

6 вкладов
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,79% 10 000 400 дней
  • выплата процентов ежемесячно
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,7% 1 000 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 1% 30 000 367 дней
Евро 0,4% 30 000 367 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,65% 1 250 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,4% 1 000 1098 дней
Евро 0,5% 30 000 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,65% 10 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,66% 50 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,75% 3 000 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,65% 30 000 1098 дней
Евро 0,5% 30 000 367 дней
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады Руснарбанка

При подборе выгодных вкладов Руснарбанка следует внимательно ознакомиться с имеющимися предложениями. Условия по размещению депозитов для физических лиц могут существенно отличаться. Следует определиться, на какие сумму и срок вы планируете открыть счет, необходима ли возможность частичного снятия или пополнения, а также с какой периодичностью планируется получение процентов. Как правило, срочные вклады с выплатой дохода в конце срока и без возможности осуществления приходных и расходных операций имеют более высокие процентные ставки. Рекомендуем также обратить внимание на условия досрочного расторжения, пролонгации договора и т.д. Выбрав подходящие условия для вложения, зная ставки и сроки размещения, можно посчитать их доходность на калькуляторе. Сравнив имеющиеся условия и проценты по вкладам в Руснарбанке, можно открыть онлайн или обратиться в ближайший офис.